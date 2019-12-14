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محافظ جنوب سيناء: الفضل يرجع للرئيس السيسي أولًا في عودة السياحة لمصر

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:35 ص
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أمنية فوزي
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قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن شرم الشيخ مدينة مهمة للغاية، موضحًا أن جزء كبير من اقتصاد مصر ينتج عن السياحة، وأن شرم الشيخ مدينة جاذبة للسياح.

وأضاف "فودة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، على هامش منتدى شباب العالم، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذع على فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولًا ثم الشرطة والجيش كانوا سببًا في عودة السياحة لمصر.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن العلاقات الخارجية للرئيس السيسي ولقاءاته بالرؤوساء في الخارج ساعدوا في عودة السياحة لمصر، ومن بعده الجيش والشرطة الذين فقدوا أبنائهم لحماية الوطن.

ولفت إلى أنهم لديهم 64 ألف غرفة في شرم الشيخ، وأن حجم الإشغالات يتعدى 32 ألف غرفة، وسيزيد خلال الفترة المقبلة.
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