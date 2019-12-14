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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسبب مقتل ربة منزل في الخانكة (صور)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:56 ص
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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نجحت الاجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخانكة، بالتعاون مع القضاة العرفيون في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أبوطلبة والصباغ إثر وقوع جريمة قتل أدت إلى مقتل ربة منزل من العائلة الأولى.

وقد عقدت الجلسة برئاسة محمد مدينة، عضو مجلس النواب، وطلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، وعاطف النمكي عضو مجلس النواب السابق، والعمدة سمير موسي، وكبار عائلات العليقات والصوالحة وجهينة والضيوف خارج العربان، حيث تم التراضي والصلح والاتفاق بين العائلتين، في جريمة القتل التي راحت ضحيتها ربة منزل  بسبب جريمة قتل ارتكبها علاء س ع من عائلة الصباغ.

وتم الاتفاق بين العائلتين علي بعض البنود برضاهم التام وهي التبرؤ التام والكامل مدي الحياة من القاتل، والقطيعة الكاملة من جميع افراد عائلة القاتل له، وتتعهد عائلة القاتل بعدم توكيل محامي للدفاع عنه، ويلتزم أخو القاتل ببيع منزله المجاور لمنزل القتيلة، وتلتزم أسرة القاتل بترك عرب العليقات في مدة محاكمته، وأقر عائلة القتيلة بترك حق الدم للقضاء، وأقر العائلتين بالالتزام بجميع البنود المذكورة بمحضر الاتفاق.

وتم الاتفاق وإبرامه بين العائلتين من قبل عائلة الطقيش، وأهل الخير بعرب العليقات الذين سعوا لإنهاء الخلافات التي استمرت قرابة عدة شهور، ومنها عدم إقامة عزاء للقتيلة حتي تاريخه، وانتهاء الثأر بينهما.
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسبب مقتل ربة منزل في الخانكة (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسبب مقتل ربة منزل في الخانكة (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسبب مقتل ربة منزل في الخانكة (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسبب مقتل ربة منزل في الخانكة (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسبب مقتل ربة منزل في الخانكة (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسبب مقتل ربة منزل في الخانكة (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسبب مقتل ربة منزل في الخانكة (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسبب مقتل ربة منزل في الخانكة (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسبب مقتل ربة منزل في الخانكة (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسبب مقتل ربة منزل في الخانكة (صور)
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الخانكة الثأر أخبار

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