بعد جلوسه بجانب الرئيس.. ضحية التنمر: "نسيت اللي فات" (فيديو)



وقال "منتوت"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إنه لم يصدق نفسه أنه سيجلس بجوار الرئيس السيسي، وكان سعيد للغاية، لافتا إلى أنه لم يتحدث مع الرئيس، وشاهدوا مسرحية الافتتاح.



وأشار إلى أنه يزور شرم الشيخ لأول مرة، مضيفا: "مصر بلدي وأنا مولود هنا، واللي فات مات، ونسيت اللي حصل"، لافتًا إلى أن هناك جلسة غدا مع الرئيس السيسي، موجها رسالة للرئيس: "شكرًا على توجيهك دعوة لي لحضور المؤتمر، وربنا يحفظك ويحفظ شعب مصر، ومصر والسودان شعب واحد".



كشف جون منتوث، الطالب جنوب السوداني ضحية التنمر، تفاصيل جلوسه بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي في انطلاق مسرح شباب العالم بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ.