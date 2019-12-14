اسعار الذهب اليوم السبت 14-12-2019 في محلات الصاغة بمصر

شهدت اسعار الذهب اليوم السبت 14-12-2019، استقرار بجميع محلات الصاغى في مصر بعد استقرار السعر العالمي.

اسعار الذهب اليوم السبت 14-12-2019:

وجائت اسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم السبت 14-12-2019 كالأتي:

سعر الذهب اليوم السبت 14-12- 2019 عيار 21 نحو 622 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم السبت 14-12- 2019 عيار 18 نحو 566 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم السبت 14-12- 2019 عيار 24 نحو 758 جنيه للجرام.

سعر جنيه الذهب اليوم السبت 14-12- 2019 بلغ نحو 5270 جنيه.

صعود طفيف في أسعار الذهب العالمية:

استقر الذهب يوم الجمعة حيث عوض هبوط الدولار أثر الضغوط الناجمة عن تنامي الشهية للأصول عالية المخاطر عقب تقارير عن انفراجة في مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية..

واستقر السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1469.90 دولار للأوقية..

كانت مصادر قالت يوم الخميس إن المفاوضين الأمريكيين يعرضون خفض الرسوم القائمة على السلع الصينية بما يصل إلى 50 بالمئة وتعليق فرض رسوم جديدة تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

وصعد البلاديوم 2% في المعاملات الفورية إلى 1977.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1979.50 دولار. وفي ظل نقص معروض، ارتفع المعدن حوالي خمسة بالمئة هذا الأسبوع، مدعوما في الأساس بإغلاقات مناجم في المنتج الرئيسي جنوب إفريقيا.

وهبط البلاتين 0.7 % إلى 936.91 دولار للأوقية، لكنه بصدد أفضل أسبوع له منذ نهاية أغسطس..

وانخفضت الفضة 0.1 % إلى 16.92 دولار، لكن المعدن يتجه لتحقيق أفضل مكاسبه الأسبوعية منذ نهاية أكتوبر.