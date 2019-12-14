اسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 14-12-2019.. العملة الخضراء تستقر بعد ارتفاعات

استقرت اسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 14-12-2019، بعد ارتفاعات طفيفة سجلتها العملة الخضراء الأسبوع الماضي أمام الجنيه موصلة مكاسبها للأسبوع الثالث على التوالي.

اسعار الدولار ترتفع قرشًا الأسبوع الماضي :

وشهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا بقيمة 2 قرشا في تعاملات الأسبوعين الماضيين، واستكملت تلك الأرتفاعات الأسبوع الماضي بقيمة قرشا واحدًا، حيث بدأ تداولاته في البنك المركزي عند مستويات 16.17 جنيه للبيع و16.07 جنيه للشراء، أنهي تعاملاته هذا الأسبوع عند 16.18 للبيع، و16.08 جنيه للشراء.





اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 14-12-2019 :





علي صعيد أسعار الدولار البنوك اليوم السبت 14-12-2019 ، فقد بلغ في كلا من بنك مصر ايران للتنمية والبنك الأهلى الكويتي ومصرف ابو ظبي الأسلامي قيمة 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع، وفي بنك عودة والبنك المصري الخليجي وبنك الشركة المصرفية، سجل 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبي وهي نفس الأسعار في بنك كريدي اجريكول وبنك قناة السويس والمصرف المتحد، في حين سجل في بنك الأهلى ومصر والأهلى اليوناني قيمة 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وفي بنك التجاري الدولى بلغ 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.

توقعات سعر الدولار في 2020 :

ويتوقع عدد من بنوك الاستثمار وشركات البحوث من ضمنهم السي اي كابيتال أن يشهد الدولار ارتفاعات مقابل الجنيه في 2020 بعد تراجعات الكبيرة التى حققها في بداية العام الحالي ليصل إلى مستويات 17.11 جنيه ويستقر عندها طول عام 2020.