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تعرف على تفاصيل وموعد افتتاح متحف شرم الشيخ الجديد (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:31 ص
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متحف شرم الشيخ الجديد
متحف شرم الشيخ الجديد
أمنية فوزي
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قال الإعلامي أحمد موسى، إنه جار تجهيز وترتيب متحف شرم الشيخ الجديد، لافتًا إلى أن متحف شرم الشيخ الجديد سيكون ثاني أكبر متحف في مصر، بعد المتحف المصري الكبير.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، خلال تغطية خاصة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من متحف شرم الشيخ الجديد في أبريل المقبل.

ولفت الإعلامي، إلى أن متحف شرم الشيخ الجديد سيضم 30 ألف قطعة أثرية، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز هذا المتحف في خلال عام، موضحًا أنه تم الانتهاء من 90% من المتحف، وجار العمل في مرحلة التشطيبات النهائية.
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متحف شرم الشيخ شرم الشيخ خبار توك شو

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