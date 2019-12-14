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عبد الحفيظ يكشف مميزات صفقة كهربا ويوضح السبب وراء عقوبة ربيعة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:01 ص
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كهربا
كهربا
علي نبوي
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علق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تعاقد النادي الأحمر مع محمود عبدالمنعم كهربا لمدة ٤ مواسم ونصف.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية : "كهربا لاعب مميز، ونحن نعلم إمكانياته وقدراته ورسالتي له قبل الجميع أنه ينتظره عمل كبير وأهداف لابد من تحقيقها".

وتابع: "الأهلي نادي مختلف عن أي حد، القادم لكهربا يعد تحت إطار المسؤولية، ولدي ثقة كبيرة في أن شخصيته ستكون مناسبة للنادي الأهلي وسنعمل سويا لتحقيق مزيد من البطولات والألقاب".

وأضاف: "العمل الجماعي وتوزيع الأدوار أساس النجاح في النادي الأهلي، والمدير الفني رينيه فايلر يدقق كثيرا في أدق التفاصيل التي يكون لها تأثير كبير قبل وأثناء المباريات سواء على الجانب الفني أو الإداري".

وأكد: "نعد الجماهير بالقتال من أجل تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.. كما أن مهمتنا في الدوري ليست صعبة وتحتاج لعمل وجهد كبير من لاعبينا".

وأتم حديثه :"لم يتم توقيع عقوبات على أحمد فتحي أو رامي ربيعة بشأن مشادتهما الكلامية في لقاء الهلال السوداني، فهناك مساحة متروكة للاعبي الفريق أصحاب الخبرات لتوجيه زملائهم..لكن تم توقيع عقوبة على رامي ربيعة تتعلق بعدم التزامه بالمواعيد الخاصة بالتدريبات".
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