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تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:40 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية بعد حضور رئيس الوزراء القطري القمة الخليجية في السعودية، قائلا: "يعني كنتم في اجتماع بيقولك فيه إحنا عندنا عدو مشترك، تاي يوم تقعد مع قائد القوة البحرية الإيرانية.. طب إزاي".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الجمعة، إلى أن قطر تريد إيصال رسالة للخليج أنهم حلفاء للشريفة إيران، مضيفا مندهشا: "يعني لما نكون أعدين مع بعض وتاني يوم تستضيف اللي قولتلك عليه ده العدو بتاعنا".

وأضاف الإعلامي، أن ما تفعله قطر وهم، وخيانة رسمية للخليج، متسائلا: لمن تميل مشاعر رئيس الوزراء القطري لحديث الملك سلمان والمملكة العربية السعودية، أم لإيران.
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