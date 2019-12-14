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انطلاق فعاليات مهرجان فنون البادية في أسوان (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:03 ص
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جانب من الملتقى
جانب من الملتقى
فتح الله رضوان
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شهد حمدي سعيد، مدير عام الادارة العامة لثقافة القرية ونجوى سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان انطلاق فعاليات الملتقى الخامس للفنون البادية بأسوان والمقام بدراو وبلانة لمدة يومين، حيث بدأت الفاعليات بإقامة ورشة "جريد النخل" للمدرب أحمد حسين حاتم باستخدام جريد النخل لعمل الستائر. المعلقات، وورشة "نوى البلح والدوم" للمدربة نادية خليفة حسن باستخدام نوى البلح والدوم والخيوط الملونة لعمل الأطباق والبراويز الأباجورات والابريق. 

عقب ذلك تم تقديم فقرات للتحطيب ولعب العصاة وسط عدد كبير من أهالي قرية دارو، تلاه تقديم عرص لفرقة السباعية للإنشاد الديني بقيادة حسين البيومي، انشدت الفرقة بعدد من القصائد "يأمنة بشراكى، طه المختار، إلى المدينة، قمرون، الله اكبر" والتي لاقت إعجاب الجميع، وأقيمت فقرات لفن النميم شارك فيها الشاعر محمد حمدي وجمال حداد.

وفى الختام قدم عرض لفن الكف للفنان يونس برسى، كما تم تكريم الإعلامي عادل فهمى والمنسق العام للملتقى الكاتب أحمد أبو خنيجر. 

يقام الملتقى في إطار خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، في الحفاظ على التراث الثقافي وتعتبر محافظة اسوان "زهرة الجنوب" وبوابة مصر الجنوبية، وهى إحدى المحافظات التي تزخر بالعديد من الفنون.
انطلاق فعاليات مهرجان فنون البادية في أسوان (فيديو)
انطلاق فعاليات مهرجان فنون البادية في أسوان (فيديو)
انطلاق فعاليات مهرجان فنون البادية في أسوان (فيديو)
انطلاق فعاليات مهرجان فنون البادية في أسوان (فيديو)
انطلاق فعاليات مهرجان فنون البادية في أسوان (فيديو)
انطلاق فعاليات مهرجان فنون البادية في أسوان (فيديو)
انطلاق فعاليات مهرجان فنون البادية في أسوان (فيديو)
انطلاق فعاليات مهرجان فنون البادية في أسوان (فيديو)
انطلاق فعاليات مهرجان فنون البادية في أسوان (فيديو)
انطلاق فعاليات مهرجان فنون البادية في أسوان (فيديو)
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