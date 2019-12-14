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الأمم المتحدة: عودة 5087 لاجئًا صوماليًا إلي الوطن من اليمن خلال عامين

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:20 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ترجمة - منة الشريف
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ذكرت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن حوالي 5،087 لاجئًا صوماليًا قد عادوا إلى بلادهم حتى الآن من اليمن منذ بدء برنامج المساعدة التلقائية للعودة "ASR " في عام 2017.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة إن 39 رحلة مغادرة منظمة قد تمت الآن من اليمن إلى الصومال منذ بدء برنامج المساعدة التلقائية للعودة منذ عامين.

وقالت وكالات الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية للهجرة تقدم الدعم التشغيلي لحركات عودة اللاجئين من خلال استئجار قارب، وتقديم الدعم الطبي عند الوصول والمساعدة في الوصول إلى الوجهات النهائية للاجئين".

وقالت الوكالات، إن قاربًا كان يحمل 145 لاجئًا صوماليًا غادر ميناء عدن يوم الخميس الماضي، وكان من المقرر أن يصل إلى ميناء بربرة اليوم الجمعة في آخر رحلة مغادرة.

وكان من بين الذين غادروا الخميس الماضي، نعيمة البالغة من العمر 20 عامًا وتأمل في العودة إلى المدرسة في الصومال.

وقالت نعيمة: "آمل أن أكون قادرًا على العودة إلى المدرسة، واستكمال دراستي، ودراسة الطب، وأن أصبح طبيبة ذات يوم".

ووفقًا للأمم المتحدة، يستضيف اليمن ثاني أكبر عدد من اللاجئين الصوماليين في العالم، حيث يبلغ عددهم حوالي 250000، لاجئ.

و تعتبر إنها دولة مضيفة للاجئين منذ زمن طويل والبلد الوحيد في شبه الجزيرة العربية الذي وقع على اتفاقية اللاجئين وبروتوكولها. 

ولكن بعد أكثر من أربع سنوات من الصراع في اليمن - تدهورت أوضاع المدنيين واللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، حسبما ذكرت وكالات الأمم المتحدة.

كما تقوم المفوضية بتيسير برنامج المساعدة التلقائية للعودة بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، وبالتعاون مع الشركاء في المجال الإنساني والسلطات في اليمن والصومال.

ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن تحركات اللاجئين من الصومال إلى اليمن تحدث منذ الثمانينات واستمرت في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية في الصومال.
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الكلمات المفتاحية

برنامج المساعدة التلقائية للعودة اليمن المنظمة الدولية للهجرة الصومال الامم المتحدة

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