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محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ آمنة بنسبة 100% بشهادة زائريها

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:16 ص
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محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
أمنية فوزي
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قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن إمكانيات المصريين جبارة، متابعًا: "إحنا عباقرة، المصريين مالهومش حل"، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية بشرم الشيخ هي المسئولة عن تأمين مدينة شرم الشيخ حاليًا.

وأكد "فودة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، على هامش منتدى شباب العالم، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذع على فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، أن شرم الشيخ آمنة بنسبة 100% بشهادة زائريها.

وأضاف أن أي شخص يقوم بعمل مخالف يتم القبض عليه وضبطه فورًا، لافتًا إلى أنه لا يوجد كمائن في شرم الشيخ؛ لأن المدينة كلها مراقبة بالكاميرات، متابعًا: "كل حاجة مراقبة، ولو حد غلط في ثانية هيتجاب".
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