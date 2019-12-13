عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "أردوغان مبيفهمش غير لغة القوة ولازم ياخد على دماغة بالجزمة القديمة، وابتدى يبقا قليل الأدب"، معتبرًا أن ما فعله أردوغان في ليبيا مجرد "جر شكل".



وأشار إلى أنه يجب أن تكون مصر حازمة مع أردوغان ونظامه، لافتا إلى أن وزير الخارجية التركي صرح أنه لا يستبعد وجود استمثارات لأتراك في مصر، معقبا: "اللهم يخزيك يا شيطان هو أنت مين فيهم".



وتابع: "دي حقول الغاز بتاعتنا، إحنا مقربناش من حد"، مشددا أن عقيدة القوات المصرية هى عقيدة دفاعية، ولكن عندما يبدأ التهديد يبدأ الردع، ومصر لا تشتري سلاح لدخول عروض عسكرية، موجها رسالة إلى أردوغان: "العالم كله مش معترف باتفاقك مع السراج، والعالم كله بيقولك تعمل بيه إيه".



قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك وسائل إعلام تركية نشرت فيديوهات لتدريب القوات التركية، حيث كان هذا الفيديو ردا على ما نشره الجيش المصري من أنشطة عسكرية تدريبية في البحر الأبيض المتوسط، ويطلق صاروخ من إحدى الغواصات يصل مداه لـ 130 كم.