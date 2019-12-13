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زوجة أمير طعيمة تخطف الأنظار بالأسود في حفل توزيع جوائز"وشوشة'(صور)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:52 م
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امير طعيمة
امير طعيمة
يارا أحمد
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حرصت جيني طعيمة، علي الحضور مع زوجها امير طعيمة في حفل مهرجان "وشوشة" المقام بمركز المنارة وحرصت علي دعمه ومشاركته فرحته بتكريمه كأفضل مؤلف عن الممر وافضل شاعر لعام ٢٠١٩ وخطفت الأنظار بفستان يحمل اللون الاسود.

وحرص امير، علي توجيه الشكر لها لتواجدها معه دائما ومساندته وحرصت "جيني" لتوجيه تهنئة خاصة له وانه يستحق التكريم نظرا لعمله واجتهاده طوال الوقت لدرجة انه لا تستطيع أن تجلس معه سوي لدقائق.

وشهد المهرجان تكريم عدد كبير من نجوم الفن والرياضة من قبل مجموعة "وشوشة الإعلامية" لتوزيع جوائز الأفضل فى عام 2019، و أقيم الحفل في مركز المنارة في التجمع الخامس، بحضور رئيس مجلس الإدارة أحمد الهواري. 


وحرص على حضور الحفل كل من مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، أسماء أبو اليزيد، إسعاد يونس، نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا، هنادي مهني. إيهاب فهمي، أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد،عمرو محمود ياسين، ريم البارودي، ميرنا وليد، أحمد حسن وزينب، أنغام، ومديرة أعمالها رندا جبر، وأحمد إبراهيم . 

وجاءت جوائز الدراما التليفزيونية كالتالى، محمد سامى أفضل مخرج، وحصل عماد زيادة على أفضل ممثل مساعد، وحصل تتر ألف باء من مسلسل "بدل الحدوتة3" على جائزة أفضل تتر، وحصل عمرو محمود ياسين على جائزة أفضل سينارست دراما، وحصل مسلسل أبو العروسة2 على أفضل مسلسل خارج رمضان،وحصل كلبش3 على جائزة أفضل مسلسل في رمضان، وحصلت مي عمر على جائزة أفضل ممثلة دراما، وحصل مسلسل الواد سيد الشحات على جائزة أفضل مسلسل كوميدي، وهنا الزاهد على جائزة أفضل ممثلة كوميدية، وهنادي مهني على أفضل ممثلة شابة، وهبة مجدي على أفضل ممثلة دور ثاني، وأفضل ممثل دور ثاني أحمد صلاح حسني، وأفضل ممثل شاب دراما عمرو وهبة، وأفضل ممثل كوميدي أحمد فهمي. 


أما فى الغناء فحصلت المطربة أنغام على جائزة أفضل مطربة لعام 2019، ومحمد حماقي أفضل مطرب، وحصل ألبوم كل يوم من ده على جائزة أفضل ألبوم، وعمرو مصطفى أفضل ملحن، وسعد الصغير أفضل مطرب شعبي، وأمينة على أفضل مطربة شعبية، وأمير طعيمة أفضل شاعر غنائى، وأحمد إبراهيم أفضل موزع موسيقى، وأحمد كامل أفضل مطرب شاب،وأفضل فيديو كليب متوصنيش، وأفضل مطربة شابة كاميليا ورد. 

زوجة أمير طعيمة تخطف الأنظار بالأسود في حفل توزيع جوائز"وشوشة'(صور)
زوجة أمير طعيمة تخطف الأنظار بالأسود في حفل توزيع جوائز"وشوشة'(صور)
زوجة أمير طعيمة تخطف الأنظار بالأسود في حفل توزيع جوائز"وشوشة'(صور)
زوجة أمير طعيمة تخطف الأنظار بالأسود في حفل توزيع جوائز"وشوشة'(صور)
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