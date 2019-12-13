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شاهد.. زينة بالحجاب في مسجد أحمد هيثم زكي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:47 م
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زينة
زينة
ولاء عبد الناصر
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حرصت الفنانة زينة على حضور أول صلاة جمعة تقام بمسجد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ونشرت زينة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام" فيديو من خارج المسجد.

وعلقت زينة على الفيديو الخاص بها قائلة"أول صلاة جمعة فى مسجد هيثم أحمد زكي..ربنا يجعله فى ميزان حسناته ويرحمه ويعفو عنه هو وأبويا وأمواتنا وأمواتكم جميعاً يارب ..ويرحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا اليه".

واختتمت زينة بمطالبة الجمهور للدعاء للراحل هيثم أحمد زكي وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.


يشار إلى أن هيثم أحمد زكي توفى فى نوفمبر ٢٠١٩، بعد ما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، حيث قامت خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي ببلاغ الشرطة بعد أن حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها.

وانتقلت قوة أمنية لمنزل الراحل هيثم أحمد زكي وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.
شاهد.. زينة بالحجاب في مسجد أحمد هيثم زكي
شاهد.. زينة بالحجاب في مسجد أحمد هيثم زكي
شاهد.. زينة بالحجاب في مسجد أحمد هيثم زكي
شاهد.. زينة بالحجاب في مسجد أحمد هيثم زكي
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