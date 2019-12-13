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الملحن محمود الخيامي: سعيد بتواجدي في حفل وشوشة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:44 م
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محمود الخيامي
محمود الخيامي
لمياء علي
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كرمت مجموعة وشوشة الإعلامية الملحن محمود الخيامي، بجائزة خاصة  وذلك خلال توزيع جوائز الأفضل 2019،، والذي انطلق منذ قليل سط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والإذاعة.

وحرص محمود الخيامي على التعبير عن سعادته بتواجده في حفل الأفضل لعام 2019، وتوجه بالشكر للقائمين على الحفل وللجمهور.




وكان الخيامي قد حقق نجاحًا ساحقًا من خلال أغنية السوبر ستار راغب علامة "اللي باعنا" وذلك لأنه أبدع في تلحينها بشكل مميز أشاد به الجمهور والنقاد وكان اللحن سببًا رئيسيًا في نجاح وانتشار العمل.




وحرص على حضور الحفل كلًا من مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، أسماء أبو اليزيد، إسعاد يونس، نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا، هنادي مهني. إيهاب فهمي، أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد،عمرو محمود ياسين، ريم البارودي، ميرنا وليد، أحمد حسن وزينب، أنغام، ومديرة أعمالها رندا جبر، وأحمد إبراهيم .

جدير بالذكر أن مجموعة "وشوشة الإعلامية" ستكرم عددا من نجوم الفن والاعلام والرياضة فى حفلها لتوزيع جوائز الأفضل فى عام٢٠١٩، والذى أقيم منذ قليل فى مركز المناره للمؤتمرات الدوليه ، بحضور رئيس مجلس الإدارة وشوشه.
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