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الناطق باسم الجيش الليبي يكشف آخر تطورات الأوضاع في البلاد

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:27 م
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أحمد المسماري
أحمد المسماري
هدى عبدالرازق
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قال أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، إن القوات الليبية بدأت في التقدم نحو العاصمة الليبية، حيث كان من أبرز أحداث اليوم إسقاط طائرة تركية حاولت الإغارة على القوات، فضلا على أن القوات الليبية في سماء مصراتة الآن.

وعن وصف فايز السراج للأحداث بأنها صفر الأوهام، عقب "المسماري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "خلي فايز السراج موجود في طرابلس وسيعرف عن أي صفر يتحدث"، موضحا أنهم يحاربون مليشيات متطرفة تتبع تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأضاف الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، أن تلك العملية ضد المكونات الإرهابية وضد كل من يدعمهم، موضحًا أن التواجد التركي متركز في مصراتة، ومعتيقة.
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توك شو اللواء أحمد المسماري الجيش الليبي اخبار مصر

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