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محافظ جنوب سيناء: "أنا أول واحد بيتفتش في مطار شرم الشيخ.. دا مش عيب" (فيديو)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:20 م
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محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
أمنية فوزي
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قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن هناك شهادات دولية تشيد بحجم الإنجازات التي تحدث في مدينة شرم الشيخ، معلقًا: "الحمد لله ظهر الحق، إحنا اتحدينا أنفسنا في 4 سنوات، ونزلنا الشوارع، شرم الشيخ مكنش شكلها كده خالص".

وأضاف "فودة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، على هامش منتدى شباب العالم، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أنه تم تزويد مطار شرم الشيخ بأجهزة حديثة لتأمين المواطنين، متابعًا: "مش أي حد مش متأمن هيدخل".

وأكد أنه يجب أن يتم تفتيش كل من يدخل شرم الشيخ، معلقًا: "تأمين للناس ولينا وللمدينة، وأنا أول واحد بيتفتش في مطار شرم الشيخ، ودا مش عيب"، لافتًا إلى أن وزارة النقل البريطانية أثنت على ذلك.
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محافظ جنوب سيناء شرم الشيخ توك شو اخبار مصر

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