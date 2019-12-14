تكثيف الأنشطة الفنية والثقافية لأطفال مكتبة كفرالدوار (فيديو)

أعربت إيمان محمد، مسئول قاعة الطفل بمكتبة مصر العامة، فرع كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عن سعادتها لافتتاح الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء هشام أمنه محافظ البحيرة لفرع المكتبة، ليحقق ذلك حلما لأهالي المدينة طال انتظاره لسنوات عديدة.





وأضافت "إيمان": مش قادرة أوصف مدي السعادة اللي أنا فيها بعد افتتاح المكتبة لتقديم أفضل خدمة للأطفال وذلك بقيمة رمزية 25 جنيها سنويا، فالقاعة مقسمة قسمين، الأول للأطفال من عمر 3 سنوات وحتى 6 سنوات والثاني من 7 سنوات وحتى 10 سنوات، حيث يتم تقديم العديد من الأنشطة سواء معرفة عامة أو قراءة القصص والكتب وتقديم الفنون والرسم، كما يتم تقديم العديد من ورش العمل التي تساعد علي تنمية المهارات لدي الطفل.





أول مكتبة فرعية داخل الأقاليم

ومن جانبه أكد الأستاذ محمد الغرباوي مدير فرع مكتبة مصر العامة بكفر الدوار، أن المكتبة تعد أول مكتبة فرعية داخل الأقاليم، موضحا: أهنئ أهالي كفر الدوار علي افتتاح المكتبة العامة، فالمكتبة كانت في البداية أنشئت عام 1990 وكانت تتبع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار وعلي مدار سنوات طويلة طالها يد الإهمال بالإضافة لأحداث ثورة 25 يناير التي أحدثت بها تلفيات أكبر، وعقب ذلك جاءت فكرة تطوير المكتبة.





وأضاف مدير مكتبة كفر الدوار: في عام 2017 صدر قرار من محافظ البحيرة الأسبق محمد سلطان حمل رقم 506 بانضمام مكتبة الطفل لمنظومة مكتبة مصر العامة، وهذا القرار كان في غاية الروعة، وعلي الفور بدأ التكليف لمركز الإنتاج والتدريب المهني بإعادة تطوير المبني، ثم واجهتنا تحديات وصعوبات تم التغلب عليها والتعامل معها، والآن نفخر بافتتاح هذا الصرح العظيم الذي يعد إضافة كبيرة بمدينة كفر الدوار.





وأوضح "الغرباوي" أن مكتبة كفر الدوار تعمل في جميع المجالات التي تخدم المواطن، وأنها تحوي قاعات اطلاع للأطفال والشباب بالإضافة إلي مركز الندوات والمؤتمرات وكذا مراكز تدريب الحاسب الآلي واللغات، متمنيا أن يحرص أهالي مدينة كفر الدوار علي اصطحاب أطفالهم للمكتبة والمساهمة في الأنشطة والندوات لزيادة توعية وثقافة الطفل في شتى المجالات.





أحدث فروع مكتبة مصر العامة

جدير بالذكر أن فرع مكتبة مصر العامة بكفر الدوار مقام على إجمالي مساحة ١٢٥٠ متر مربع بتكلفة إجمالية ٦ مليون جنية، وتحتوي على ١٣٦٦٥ عنوان كتاب بإجمالي ١٩٩٠٥ نسخة، وهو أحدث فروع مكتبة مصر العامة وتسرى عليه أحكام لائحة تنظيم العمل بمكتبة مصر العامة بدمنهور وأنظمتها المالية والإدارية والقانونية، وتصبح تبعية المكتبة تبعية كاملة لمكتبة دمنهور كفرع لها ويتكون من مبنيين، الأول يضم قاعتي إطلاع للكبار بالدور الأرضي تخدمان الفئة العمرية من ١٦ سنة وما فوقها، وتقدم الخدمات المكتبية والمعلوماتية في المعارف العامة، علم النفس والفلسفة، الديانات، العلوم الاجتماعية، اللغات والعلوم البحتة، كما تتضمن عناوين الكتب في العلوم التطبيقية، الفنون والآداب، التاريخ والجغرافيا والتراجم، وتحتوي قاعات الكبار على ٥٢٠٠ عنوان بإجمالي ٦٩٨٠ نسخة.





خدمات مكتبية ومعلوماتية

بالإضافة إلي قاعة الشباب بالدور الأول علوي وهى تخدم الفئة العمرية من ١١إلى١٥ سنة، وتحتوي على ١١٨٥ عنوان بإجمالي ٢٦٧٥ نسخة، وتقدم الخدمات المكتبية والمعلوماتية في المعارف العامة المبسطة، الديانات، العلوم الاجتماعية، اللغات، كما تحتوى على العلوم البحتة البسيطة، العلوم التطبيقية المبسطة، الفنون والآداب والتاريخ، بالإضافة إلى إتاحة كتب برايل.





أما المبنى الثاني فيضم قاعة للأطفال والتي تخدم الصغار من سن ٣ إلى ١٠ سنوات وتحتوي على ٢٢٨٠ عنوان بإجمالي ٣٦٠٠ نسخة، وتحتوى على مجموعة كبيرة من القصص والكتب المناسبة للأطفال، كما تحتوى على مجموعة من الألعاب التعليمية والألعاب الهادفة لتنمية مهارات الأطفال الشخصية والذهنية والعلمية، ويقام بها بعض الأنشطة المخصصة للأطفال من ورش تعليم الرسم وتحسين الخط والأشغال اليدوية الفنية والموسيقى وغيرها بالإضافة إلى الأنشطة والورش الخاصة بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.





قاعات مجهزة

وهناك أيضا قاعة للمؤتمرات وهى مجهزة بأحدث الأجهزة ووسائل العرض، والتواصل المناسبة لإقامة الفعاليات المختلفة من المؤتمرات والندوات واللقاءات التثقيفية والأدبية، وورش العمل المتنوعة لتأهيل الشباب لسوق العمل وتنمية قدراتهم الذاتية، مثل دبلومات ودورات التنمية البشرية مختلفة الموضوعات، والدورات المحاسبية وغيرها من الدورات المتخصصة، وكذا معامل الحاسب الآلي واللغات والمجهزة بأحدث الأجهزة والشاشات التفاعلية، والوسائل السمعية اللازمة لتقديم الدورات التدريبية المختلفة على برامج الحاسب الآلي الدولية والمحلية، وكذلك المنح والبرامج الخاصة باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، والاشتراكات والإعارة والمكاتب الإدارية وتُقدّم بها خدمات الاشتراكات السنوية واستخراج كارنيهات العضوية وإدخال بيانات الأعضاء والرواد وخدمات الإعارة الداخلية والخارجية للأعضاء، بالإضافة إلى مكتب حجز الدورات التدريبية من لغات وحاسب آلي وتنمية بشرية ورسم وموسيقى وأشغال يدوية وغيرها من دورات، بالإضافة لوحدة الأمن والحديقة الداخلية والمقامة على مساحه ٣٥٠ م تقريبًا ومجهزة لإقامة أنشطة الأطفال وورش العمل المختلفة وحفلات المكتبة كما يقام بها استراحة للسادة رواد المكتبة، وكذا الحديقة المجاورة وتبلغ مساحتها حوالي ٤٥٠ م، وتحتوي على بعض الألعاب الترفيهية كما يقام بها بعض الأنشطة المخصصة للأطفال.