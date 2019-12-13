الصين: وصلت إلى المرحلة الأولى من الصفقة مع أمريكا لإلغاء الرسوم





قال مسؤولون كبار بالحكومة الصينية، اليوم الجمعة، إن الصين والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على نص اتفاق التجارة في المرحلة الاولى، وقررت بكين إلغاء خطة سابقة لفرض تعريفة إضافية على الواردات الأمريكية في 15 ديسمبر.وأوضح نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين، في مؤتمر صحفي حضره مسؤولون من المخطط الحكومي الصيني ووزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة الزراعة، أن الولايات المتحدة وعدت بإلغاء الرسوم الجمركية على مراحل.وقال نائب وزير المالية لياو مين في المؤتمر الصحفي "إن إلغاء الرسوم الجمركية أمر أساسي لمخاوف الصين في المفاوضات التجارية، وقد توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن ذلك".وأضاف "حيث توصل الجانبان إلى اتفاق المرحلة الأولى، وعدت الولايات المتحدة بإلغاء بعض التعريفات المخططة والمنفذة، وستكثف الإعفاءات الممنوحة للواردات الصينية".وصرح هان جون نائب وزير الزراعة والشئون الريفية للصحفيين، بأن الصين ستستورد المزيد من القمح والأرز والذرة الأمريكي بعد الصفقة.وقال نينغ جى تشى نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح، ومخطط الدولة، إن "الصين ستزيد أيضاً واردات الولايات المتحدة من الطاقة، والزراعة، والمنتجات الدوائية، والخدمات المالية"، ولم يقدم المسؤولون تفاصيل عن الحجم والقيمة.وعندما سئل في المؤتمر الصحفي عن التزام الصين بمشتريات السلع الزراعية الأمريكية، قال نينغ إن التفاصيل والأرقام سيتم الكشف عنها لاحقًا.وأفاد وانغ، بأن الصفقة التجارية ستحمي مصالح الشركات الأجنبية في الصين، بينما سيتم حماية المصالح القانونية للشركات الصينية في التعامل في الولايات المتحدة كذلك، مضيفاً أن البلدين توصلتا إلى توافق حول التعامل مع سرقة الملكية الفكرية ومكافحة البضائع المقلدة.