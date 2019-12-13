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الولايات المتحدة مستعدون لفرض رسوم جمركية على الصين

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:14 م
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بوابة الفجر
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قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية على الصين إذا ظهرت أي نزاعات في تنفيذ اتفاق ”المرحلة الأولى“ الذي أعلنته الولايات المتحدة والصين في وقت سابق يوم الجمعة.


وأضاف كودلو في مقابلة مع محطة تلفزيون (سي.ان.بي.سي) أنه إذا حدثت ”نزاعات غير قابلة للحل“ فإنه قد تتخذ إجراءات تتعلق بالرسوم الجمركية ”كأداة لإنفاذ الاتفاق“.

 

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