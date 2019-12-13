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وزارة "التعليم" توضح مهام المرشد الطلابي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:11 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قالت وزارة التعليم السعودية، مساء اليوم الجمعة، إن المرشد الطلابي مسؤول عن "توعية الطلاب بأهمية الانضباط وعدم الغياب، وتنظيم برامج التهيئة للاختبارات، وتحفيز الطلبة وبث روح المنافسة بينهم وزيادة دافعية التعليم لديهم".

وجاء ذلك خلال إنفوجراف، نشرته وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي، بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أكدت خلاله على أن المرشد الطلابي مسؤول أيضًا عن "تنفيذ جلسات إرشاد جمعي للطلبة؛ لتكوين اتجاهات إيجابية نحو الاختبارات، وتنفيذ جلسات إرشاد فردي حسب احتياجات الطلبة".

وتابعت الوازرة، ويتصمن دور المرشد الطلابي أيضًا "تفعيل استراتيجية التعزيز بشكل مكثف مع الحالات المتأخرة دراسيًّا؛ لرفع مستوى التحصيل الدراسي، فضلًا عن تمكين الطلبة من أدوات مساعدتهم لدخول الاختبارات بثقة يتجنبهم التوتر والقلق أثناء الاختبار".

واستكملت الوزارة، أن مهام المرشد الطلابي تشمل أيضًا "المرور على لجان الاختبار، وتلمس احتياجات الطلبة النفسية، ومتابعة مستوى تقويم الطلبة طوال العام الدراسي، وتوعية الأسر بالطرق التربوية للتعامل مع الطلبة في مرحلة ما قبل الاختبارات".

واختتمت الوزارة: إن المرشد الطلابي مسؤول عن "توعية المعلمين بأدوارهم في تهيئة الطلبة قبل الاختبارات، وتوظيف الهاتف الإرشادي للاستشارات التربوية والنفسية للطلبة وأولياء أمورهم قبل الاختبارات".

وزارة التعليم السعودية
هي وزارة سعودية مسؤولة عن التعليم العام والتعليم العالي، تأسست عام 1373هـ تحت مسمى وزارة المعارف، ثم وزارة التربية والتعليم في عام 1423هـ، ثم دمجت وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم لتصبح وزارة التعليم وذلك في عام 1436هـ. يتولى وزارتها حمد بن محمد آل الشيخ.

وكانت وزارة التعليم العالي قبل دمجها هي المسؤولة عن سياسة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية حتى تاريخ 29 يناير 2015، وكانت هي الجهة المشرفة على الجامعات السعودية، تأسست الوزارة سنة 1395هـ رغم وجودها من قبل كمؤسسة حكومية تهتم بالتعليم العالي، وكان آخر وزير لها قبل دمجها الدكتور خالد عبدالله السبتي.

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الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم المملكة المرشد الطلابي السعودية التعليم

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