أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يتوعد الأهلي.. موعد مباراة الأبيض المقبلة.. الزمالك يفاوض 4 لاعبين من الأحمر





شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 13 ديسمبر العديد من الأحداث والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها أزمة كهربا واستمرار غياب نجم الفريق عن التدريبات وغيرها من الأخبار.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





الزمالك يرد على تعاقد الأهلي مع كهربا





علق حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على ضم الأهلي لكهربا وعن تناول الإعلام والسوشيال ميديا له بعد أن كانت تطالب بمعاقبته ورحيله عن الفريق بعد تصرفواته الأخيرة مع القلعة البيضاء وجمهورها.





وأضاف أنور أن قضية محمود كهربا أخدت اهتمام كبير، خلال الفترة الأخيرة وهذا الأمر غير مقبول على الإطلاق.





وتابع أنور أن نادي الزمالك لم يعد طرف في هذه القضية لإنه اتخذ كل الإجراءات القانونية والشرعية، وأصبح الطرف الرئيسي فى القضية هو أتحاد الكرة.





وأكد على أن نادي الزمالك لم يخطئ في شئ، ورغم ذلك وثقت الجبلاية عقد كهربا مع الأهلي وحصل على مستحقاته.





وأشار أنور أن هناك عقد فى اتحاد الكرة لكهربا مع نادي الزمالك من الأساس، ومسألة قيد اللعب أو عدم قيده لا تؤثر على الشكوي نهائيًا.





جاهزية علاء وزيزو لمواجهة طلائع الجيش





تلقى نادي الزمالك اليوم نبأ سار بخصوص جاهزية محمود علاء وأحمد سيد زيزو نجمي الفريق للمشاركة في مباراة الفريق القادمة عقب تعرضهم إلى إصابة خلال مواجهة بيراميدز الماضية في الدوري.





وأكد محمد أسامة طبيب نادي الزمالك أن محمود علاء وزيزو أصبحا جاهزان للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي وسيلحقان بمواجهة نادي طلائع الجيش القادمة في بطولة الدوري.





أخر أخبار نادي الزمالك اليوم





الزمالك يخطط لضم 4 لاعبين من الأهلي





يخطط مسئولو نادي الزمالك لخطف 4 لاعبين من النادي الأهل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ردا على تعاقد النادي مع كهربا.





ويدرس مسئولو نادي الزمالك التعاقد مع كل من أحمد فتحي وأحمد الشيخ وصلاح محسن وصالح جمعة نجوم الأهلي في الشتاء القادم.





شيكابالا يواصل الغياب عن الزمالك





واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم نادي الزمالك الغياب عن الفريق خلال مباراة اليوم ضد فريق الشباب في النادي.





وأكد الجهاز الطبي لنادي الزمالك أن شيكابالا غاب عن صفوف الفريق بسبب معاناته من دور برد قوي.





أخبار نادي الزمالك اليوم





خالد الغندور يهاجم كهربا ويتهم الأهلي بتحريضه على الهروب من الزمالك





قال "الغندور" في تصريحات عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الأهلي حرّض كهربا على الهروب من الزمالك وعلى كل ما حدث، ومنح مسئولو القلعة الحمراء اللاعب مبلغ كبير يفوق الـ 60 مليون جنيه من أجل دفع الشرط الجزائي لفريق أفيس البرتغالي".





وأضاف: " ما يحدث الآن يجعلني أشك في أن كهربا تعمد إهدار ركلة جزاء للزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري بالإمارات، ومنح فرصة لمارد الأحمر للفوز بلقب البطولة".





وعن تقبيل "كهربا" قميص النادي الأهلي بعد انضمامه لصفوف النادي الأهلي قال: " اللاعب يقبل قميص الأهلي اليوم، وسبق وقام بتقبيل قميص الزمالك خلال اللعب ضمن صفوفه، وتكرر ذلك الأمر من عدد من اللاعبين، يقبلون قمصان الأندية ثم يرحلون".





موعد مباراة الزمالك القادمة





يستضيف ستاد الجيش بالسويس مباراة قوية يوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر 2019 بين فريقي طلائع الجيش ونادى الزمالك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





مرتضي منصور يتوعد الأهلي بسبب كهربا