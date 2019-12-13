موجز لأهم الأحداث من بوابة الفجر اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019

جاء افتتاح الرئيس السيسي لمسرح منتدى شباب العالم وانتقال محمود كهربا للأهلى، من أهم وأبرز الأحداث على مار اليوم الجمعة الموافق 13/12/2019، ويُقدم "الفجر" أهم الأخبار التي تم تناولها خلال اليوم فيما يلي:



الرئيس السيسي يفتتح فعاليات مسرح شباب العالم

إفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، والذي ينعقد للعام الثالث على التوالي، بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور حرمه "انتصار السيسي".



وكان شباب العالم بدأوا التوافد اليوم، على المسرح في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام شرم الشيخ.



منظمة خريجي الأزهر: داعش تتاجر بفكرة الخلافة لاستمالة قلوب الشباب

وقالت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، إن تنظيم داعش الإرهابي، لا يزال يتاجر بفكرة الخلافة في استمالة قلوب الشباب وغسل أدمغتهم، ظنا منه أن هذه الفكرة لا تزال تروج على عقول المسلمين الطيبين



وأكدت المنظمة، أن التنظيم الإرهابي واهم في ذلك كل الوهم، حيث إن العالم كله الآن قد فهم انحراف هذا التنظيم عن أحكام الإسلام، وانسلاخه تماما من تعاليم الشريعة وأصولها، جاء ذلك خلال متابعتهم بمنتهى الاهتمام ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن تعيين خليفة لزعيم تنظيم داعش الهالك.



غادة والي: ننتظر قرار النيابة لإلحاق طفل التعذيب بدار رعاية

وتابعت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، بإهتمام بالغ واقعة تعذيب أم لطفلها، بعد تداول الفيديو الخاص بواقعة التعذيب علي موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك"، وكلفت علاء عبدالعاطي، معاون الوزير للرعاية، بمتابعة الواقعة.



وأكدت والي، أن الوزارة في إنتظار قرار النيابة العامة بشأن الطفل، مشيرة إلي أن الوزارة علي إستعداد لإستلام الطفل والحاقة بدار رعاية مناسبة بما يحقق المصلحة الفضلي للطفل حال أمرت النيابة العامة بذلك.



السيسي يهنئ عبد المجيد تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب الجزائري الشقيق ودولة الجزائر الشقيقة، بنجاح الانتخابات الرئاسية، كما هنأ السيسي نظيره الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون على ثقة الشعب الجزائري به.



أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

وأعرب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد عن سعادته بالانضمام لصفوف القلعة الحمراء، وعودته مجددًا لصفوف ناديه، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "فيس بوك": "‎الطيبون دائمًا يفوزون في النهاية..الفوز الحقيقي هو العودة إلي أهل بيتي النادي الأهلي فالحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه".



وأعلن النادي الأهلي رسميًا ظهر اليوم تعاقده كهربا لمدة ٤ مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

