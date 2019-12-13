أحمد موسى: تنظيم منتدى شباب العالم "مُبهر" (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيتم افتتاح منتدى شباب العالم غدًا في الساعة السابعة مساءً، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور أكثر من 6 آلاف شاب من دول العالم.



وأضاف "موسى"، خلال تغطية خاصة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، أن كل دول العالم تشارك في منتدى شباب العالم، الذي يعقد في شرم الشيخ، متابعًا: "مفيش دولة مش موجودة"، مؤكدًا أن شرم الشيخ أفضل مدن العالم.



ووجه الإعلامي، التحية لشباب مصر، على تنظيم منتدى الشباب العالم، معلقًا: "عندنا شباب في مصر ما شاء الله عليهم"، موضحًا أن الشباب ينظمون للمنتدى منذ 6 أشهر، متابعًا" "شيء مبهر، وفخورين بشبابنا، وبإدارة منتدى شباب العالم".

