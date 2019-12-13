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أحمد موسى: تنظيم منتدى شباب العالم "مُبهر" (فيديو)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:09 م
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أحمد موسى
أحمد موسى
أمنية فوزي
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قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيتم افتتاح منتدى شباب العالم غدًا في الساعة السابعة مساءً، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور أكثر من 6 آلاف شاب من دول العالم.

وأضاف "موسى"، خلال تغطية خاصة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، أن كل دول العالم تشارك في منتدى شباب العالم، الذي يعقد في شرم الشيخ، متابعًا: "مفيش دولة مش موجودة"، مؤكدًا أن شرم الشيخ أفضل مدن العالم.

ووجه الإعلامي، التحية لشباب مصر، على تنظيم منتدى الشباب العالم، معلقًا: "عندنا شباب في مصر ما شاء الله عليهم"، موضحًا أن الشباب ينظمون للمنتدى منذ 6 أشهر، متابعًا" "شيء مبهر، وفخورين بشبابنا، وبإدارة منتدى شباب العالم".
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الكلمات المفتاحية

منتدى شباب العالم صدى البلد أخبار مصر أحمد موسى

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