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أحمد موسى: تنظيم منتدى شباب العالم "مُبهر" (فيديو)
الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:09 م
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أمنية فوزي
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قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيتم افتتاح منتدى شباب العالم غدًا في الساعة السابعة مساءً، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور أكثر من 6 آلاف شاب من دول العالم.
وأضاف "موسى"، خلال تغطية خاصة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، أن كل دول العالم تشارك في منتدى شباب العالم، الذي يعقد في شرم الشيخ، متابعًا: "مفيش دولة مش موجودة"، مؤكدًا أن شرم الشيخ أفضل مدن العالم.
ووجه الإعلامي، التحية لشباب مصر، على تنظيم منتدى الشباب العالم، معلقًا: "عندنا شباب في مصر ما شاء الله عليهم"، موضحًا أن الشباب ينظمون للمنتدى منذ 6 أشهر، متابعًا" "شيء مبهر، وفخورين بشبابنا، وبإدارة منتدى شباب العالم".
وأضاف "موسى"، خلال تغطية خاصة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، أن كل دول العالم تشارك في منتدى شباب العالم، الذي يعقد في شرم الشيخ، متابعًا: "مفيش دولة مش موجودة"، مؤكدًا أن شرم الشيخ أفضل مدن العالم.
ووجه الإعلامي، التحية لشباب مصر، على تنظيم منتدى الشباب العالم، معلقًا: "عندنا شباب في مصر ما شاء الله عليهم"، موضحًا أن الشباب ينظمون للمنتدى منذ 6 أشهر، متابعًا" "شيء مبهر، وفخورين بشبابنا، وبإدارة منتدى شباب العالم".
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