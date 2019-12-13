تعرف على شروط منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار



وأشار "الكدواني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك لجنة تابعة لمجلس الوزراء وتتشكل من عدة جهات منوط بها استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية.



وأوضح أن طلب الحصول على الجنسية يستوجب وضع 10 آلاف دولار وتحول للخزينة العامة، ويفحص الطلب خلال 3 شهور، ثم تعطى موافقة مبدئية لمدة 6 شهور للأجنبي للإقامة ليستوفي كافة الإجراءات، ليكون هناك موافقة نهائية للحصول على الجنسية.



وأَضاف أن القانون مفعل الآن، ومجلس الوزراء هو من سيتولى منح إصدار الجنسية.



قال اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار المباشر، أو وضع وديعة مالية أمر متبع في عدد من الدول، وليس أمر مبتدع، مؤكدا أن القانون مدروس بعناية، ويشجع الاستثمار الأجنبي، والذي بدوره سيوفر فرص عمل للشباب، ويحقق النفع العام للبلد.