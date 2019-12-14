نعمت مختار.. من هي المرأة التي غلبت الشيطان؟





بدايتها وأسرتها



بداية نعمت مختار مع الرقص و رأيها فيه بعد اعتزاله



الغناء مع نعمت مختار



التمثيل في حياة نعمت مختار





ومن أعمالها أفلام الزوج العازب فتاة السيرك، أنا الهارب، الفانوس السحري، بين القصرين، مذكرات تلميذة.



نعمت مختار "رجب حوش صاحبك عني"

ولمن لا يعرف فإن جملة «رجب حوش صاحبك عني»، كانت بالأساس جملة نعمت مختار وليست هيفاء وهبي، حيث قالتها نعمت مختار في دور "سنية" في فيلم "ثرثرة فوق النيل".

ويعد دورها في هذا الفيلم من أدوارها المميزة الذي كشف عن جزء كبير من موهبتها التمثيلية وليست الشكلية فقط، وتلى هذا الفيلم فيلم "حمام الملاطيلى"، والذي يعد بمثابة أبرز وأهم أدوارها بالسينما.



فيلم المرأة التي غلبت الشيطان والاعتزال

أنتجت نعمت مختار فيلم "المرأة التي غلبت الشيطان" وحصلت فيها على دور البطولة وقالت عن ذلك الفيلم انه يوضح سماحة ديننا، وأن أبواب الرحمة مفتوحة في كل وقت، وفي العام الذي تلى انتاج الفيلم اعتزلت الفن وذلك عام 1974 في قمة مجدها وشهرتها التفرغ لقيتها واسرتها، إلى أن فارقت الحياة يوم 9 نوفمبر 1989، عن عمر يناهز الـ"57" عامًا.



رأيها في الفن

وصرحت نعمت مختار عن رأيها فى الفن انه عمره ما كان حرام وان هناك فن هادف يقوم الأخلاق، وأن الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية أقر عشرات المسلسلات الإسلامية والتاريخية التي تناولت الكثير من أمور الدين والدنيا.



زيجات نعمت مختار

تزوجت نعمت مختار ثلاثة زيجات الأولى من المخرج نيازي مصطفى، وكانت الزوجة الثانية من الفنان محمود المليجي، والأخيرة من والد ابنها الوحيد"محمد" وكانت من خارج الوسط الفني حيث كان زوجها لواء شرطة.







ومن أعمالها أفلام الزوج العازب فتاة السيرك، أنا الهارب، الفانوس السحري، بين القصرين، مذكرات تلميذة.ولمن لا يعرف فإن جملة «رجب حوش صاحبك عني»، كانت بالأساس جملة نعمت مختار وليست هيفاء وهبي، حيث قالتها نعمت مختار في دور "سنية" في فيلم "ثرثرة فوق النيل".

يرى الجمهور الفنان في أدواره، ويحبه أو يكرهه من أدواره حتى ينكشف له جزء من حياته الشخصية ليجد أنها أهم أعمال البطولة للفنان، واما ان يكتسب الفنان حب واحترام تتعاطف جمهور، أو يحدث العكس تمامًا والآن نلقي الضوء على قصة حياة الفنانة الشاملة نعمت مختار، ولك القرار.ولدت نعيمة عبده محمد، الشهيرة بنعمة مختار عام 1932 بالإسكندرية فى بيئة ثريةوبسبب خلاف والدتها مع والدها هربت بها إلى المنصورة ومنها إلي بورسعيد لتعيش هنا في بيت واحدة من اشهر العوالم هى السيدة نبوية حيث تركتها امها هناك وسافرت إلى القاهرة، كانت براعة نعمت مختار في الرقص الشرقي واضحة جدا، وبعد سنوات سافرت نعيمة القاهرة لأنها و كانت تقطن شارع محمد علي، ومن هناك كانت شهرتها دخولها لعالم السينما.احترفت نعمت مختار الرقص وعملت في بداية حياتها كراقصة في الكازينوهات، وصفتها السيدة أم كلثوم بـ"سيمفونية الرقص الشرقي"، وكان وجودها اساسي في حفلات الفنان فريد الأطرش.صرحت نعمت مختار بعد اعتزاله للرقص انها بقرار الاعتزال ذلك استرديت حياتها، وأصبحت تعيش مع الله أجمل أيام حياتى،وان ابتعادها عن الرقص يوم ميلادها الحقيقي، وأنها لا تندم ولاتنكر أنها كانت راقصة، لكنها رقصت بحثا عن لقمة العيش.اكتشف الموسيقار بليغ حمدي ان نعمت تملك صوتا مميزا، وجهز لحن يناسب صوتها، غنت عليه أغنية "من عينيا" التي حققت نجاح باهر.تقدر حصيلة نعمت مختار الفنية حوالي 46 فيلم وأربع مسلسلات، وقد تعامل معها الكثير من المخرجين تعامل سطحي معتمد فقط علي جمالها شكلها، مما جعل البعض يجد أن في ذلك ظلم موهبتها القوية.