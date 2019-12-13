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رضا عبدالعال ينتقد أداء البلدية أمام الحمام.. ويؤكد: ديربي الغزل سيكون "جيم" مفتوح

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:57 م
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بوابة الفجر
سارة سالم
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قال رضا عبدالعال المدير الفني لفريق بلدية المحلة المشارك في دوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة بحري، عقب التعادل مع فريق الحمام اليوم، بأن لاعبي البلدية أكتفوا بالتعادل ولم أري الروح القتالية مثلما حدث في المبارة الماضية مع مالية كفر الزيات، حيث كان الفريق متأخر بهدفين وقامو بريمونتادا وحققنا الفوز.


وأوضح بأنه يخوض كل مباراة علي حسب الفرقة التي سيواجها، حيث يغير طريقة اللعب، وإيجاد حلول لكل مباراة، مشيرا إلا أن هدف الحمام الأول في مرمي البلدية "هدف ملعب" واصفا لاعبيه بأنهم سرحوا في اللقاء.


أكمل بأنه سيعالج أخطاء هذه المبارة في الفترة المقبلة، مشيرا إلا أن الخبرات لها عامل كبير، ومع كل مباراة سيكتسب اللاعبين خبرات اكبر، وأبدي رضاه بالتعادل وقال التعادل أفضل من الخسارة علي ملعبنا، والمشوار ما زال طويل.


وفي نفس السياق ردا علي مواجهة غزل المحلة الجولة المقبلة، قال عبدالعال بأن لقاء المحلة "دربي" وله حسابات خاصة، وأكد علي أن غزل المحلة فريق يلعب علي المكسب، عكس الفرق التي تريد التعادل مثلما حدث في مباراة اليوم، الفريق كله في الخلف يدافع، ولكن أري أن مباراة المحلة ستكون "جيم مفتوه" وأتمناها مباراة جيدة.


وكان بلدية المحلة قد تعادل اليوم مع الحمام بهدفين مقابل هدف، ليحتل المركز السادس برصيد 12 نقطة، ويستعد لمواجهة غزل المحلة خارج أرضه يوم الثلاثاء المقبل بالجولة التاسعة.

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