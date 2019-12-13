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فرانس فوتبول تصدم رونالدو وميسي
الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:45 م
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كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن التشكيلة المثالية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وغاب الثنائي الأبرز ليونيل ميسي قائد برشلونة وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس عن التشكيلة المثالية بعد نهاية مباريات دوري المجموعات
وجائت تشكيلة فرانس فوتبول المثالية لدور المجموعات كالأتي:-
حراسة المرمى: مارك أندريه تيرشتيجن’’برشلونة’’.
خط الدفاع: جوشوا كيميتش’’بايرن ميونيخ’’، تياجو سيلفا ’’باريس سان جيرمان’’، كاليدو كوليبالي’’نابولي’’ ، أشرف حكيمي ’’بوروسيا دورتموند’’.
خط الوسط: أنخيل دي ماريا ’’باريس سان جيرمان’’، فابينيو ’’ليفربول’’، تياجو ألكانتارا ’’بايرن ميونيخ’’، رحيم ستيرلينج’’مانشستر سيتي’’.
خط الهجوم: كريم بنزيما’’ريال مدريد’’، روبرت ليفاندوفيكسي’’بايرن ميونيخ’’.
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