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نشرة "حوادث الفجر": ذبح عامل بالساطور وواقعة تعذيب الطفل مروان

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:51 م
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حوادث الفجر
حوادث الفجر
داليا عادل
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

"لعب العيال" وراء ذبح عامل على يد شقيقين بـ"الساطور" في حلوان
كشف تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، عن سبب وفاة شاب على يد شقيقين في منطقة حلوان وتبين أن سبب المشاجرة كانت بسبب لهو الأطفال مما أدى إلى تعدي المتهمين عليه بسلاح أبيض "ساطور" وإصابته ثلاث طعنات مما أدى إلى وفاته بعدها متأثرا بإصابته.

بـ"كيلو استروكس".. حبس تاجري مخدرات في السلام
وأمرت نيابة السلام الجزئية، بحبس مسجلين لحيازتهما مخدر الاستروكس بقصد الاتجار به، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نجدة الطفل يكشف تفاصيل جديدة حول واقعة فيديو "قوله تعالى خدني"
وقال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، إنه بعد تداول فيديو الطفل مروان على مواقع التواصل الإجتماعي، قُدم بلاغ للنيابة العامة، وتم التوصل إلى هوية صاحبة الفيديو، والقبض عليها، بالشقة سكنها بمنطقة الطالبية، والتحفظ على الطفل مروان وابنتها من زوجها السابق بالنيابة الكلية بالجيزة، لسماع أقوالهما حول الواقعة.

مصدر: الجدة المتهمة بالشروع في قتل طفلة بأطفيح "مريضة نفسيا"
وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن الطفلة المصابة بنزيف داخلي واشتباه ما بعد الارتجاج إثر التعدي عليها بالضرب بـ" شاكوش" على رأسها بمركز اطفيح، جنوب المحافظة، حالتها الصحية مستقرة، وتدعي " فاطمة"، نافيا ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، حول وفاتها إثر إصابتها.

في واقعة"تعذيب مروان".. قانوني: الأم استخدمت الطفل لتصفية خلافات زوجية ودمرته نفسيًا
وقال المستشار عمر عبد السلام المحامي بالنقض، في واقعة تعذيب الطفل "مروان" على يد والدته داخل شقتهم بالطالبية، إن من حق الأم أن تعاقب نجلها على أي فعل سوء وهذا يحدث مع كافة الأطفال، ولكن في هذه الحالة إذا وصل الوضع لضرب الطفل بمنتهي القسوة نتج عنه إصابات، وأثبت ذلك من خلال الكشف الطبي عليه، فيجب إتخاذ إجراء لعدم تعرضها إليه مرة ثانية في المرات المقبلة.

تحرك عاجل من النائب العام بشأن فيديو تعذيب الطفل مروان
وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، نيابة جنوب الجيزة الكلية بالتحقيق فيما رصدته وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام من نشر مشهد مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تعنف طفلا وتضربه نكاية في والده.

تجديد حبس 17 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما
وقررت النيابة العامة، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام للنيابة تجديد حبس 17 متهمًا، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
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