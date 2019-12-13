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أنغام تداعب أمير طعيمة على مسرح حفل وشوشة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:48 م
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أنغام
أنغام
لمياء علي
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توجت الفنانة أنغام بجائزة أفضل مطربة لعام 2019 وذلك خلال توزيع جوائز الأفضل 2019، لمجموعة وشوشة الإعلامية، والذي انطلق منذ قليل سط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والإذاعة.

وحرصت أنغام على توجيه الشكر للجمهور وللقائمين على حفل جوائز وشوشة الإعلامية، كما قامت بمداعبة الشاعر أمير طعيمة وزوجها الموزع أحمد إبراهيم وتقديم التهنئة لهما وذلك لتكريمهما خلال الحفل بجواىز الأفضل، ووجهت لهما كلمات من القلب.

وحرص على حضور الحفل كلًا من مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، أسماء أبو اليزيد، إسعاد يونس، نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا، هنادي مهني. إيهاب فهمي، أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد،عمرو محمود ياسين، ريم البارودي، ميرنا وليد، أحمد حسن وزينب، أنغام، ومديرة أعمالها رندا جبر، وأحمد إبراهيم .

جدير بالذكر أن مجموعة "وشوشة الإعلامية" ستكرم عددا من نجوم الفن والاعلام والرياضة فى حفلها لتوزيع جوائز الأفضل فى عام٢٠١٩، والذى أقيم منذ قليل فى مركز المناره للمؤتمرات الدوليه ، بحضور رئيس مجلس الإدارة وشوشه.
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