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الجمعية المصرية للأوراق المالية : ننتظر تعديلات تشريعية على ضريبتي الدمغة والتوزيعات

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:39 م
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محمد ماهر
محمد ماهر
محمد عصام
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كشف  محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية لتداول الأوراق المالية، عن أن هناك لقاءات تم عقدها بين أعضاء الجمعية مع رئيس مجلس الوزراء وهيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة في حضور ممثلين من سوق المال، حيث  تم التوصية خلالها بضرورة ‘لغاء ضريبتي  الدمغة والتوزيعات المفروضة على المتعاملون في البورصة.

 

وأوضح " ماهر" خلال تصريحات  تلفزيونية، أن هناك لقاء تم منذ 8 شهور واعقبة عدد من الأجتماعات الأخري مع وزارة المالية ورئيس الوزراء مصطفي مدبولى، التى أكدت أن العائد من ضريبة الدمغه لا يتناسب مع  الضرر الواقع على سوق الاستثمار الغير مباشر (البورصة)، قائلًا"نحن  في انتظار تعديل تشريعي على ضريبة الدمغه الأمر الذي ستكون نتائجة  جيدة جدًا على السوق."

 

واستكمل، طالبنا ايضًا بضرورة إلغاء ضريبة التوزيعات التى تفرض عند قيام الشركات المقيدة بصرف ارباح للمساهمين؛ الأمر الذي سيشجع شركات جديدة على قيد أسهمها بالبورصة، مشيرا إلى أن ضعف التداول حاليا نتيجة نقص الشركات  المدرجة.

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تعديلات ضريبة الدمغة تعديلات ضريبة الأرباخ الرأسمالية الجمعية المصرية للأوراق المالية البورصة

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