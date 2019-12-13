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عمرو أديب عن منح الجنسية المصرية للأجانب: "لما يجي حد الأول"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:46 م
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه مع منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار، حيث أن هذا الأمر مطبق في عدد من الدول، حيث سيحدث ذلك تنشيط للسوق العقاري، والاستثماري في مصر.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه ليس كل من يتقدم بطلب للحصول على جنسية المصرية سيحصل عليها، حيث سيكون هناك تدقيق، معقبا: "الأمر ليس سداحًا مداحًا، وفي فلترة للأمر، ومش هيجي واحد إسرائيلي يقولك عايز الجنسية".

وأضاف أن مصر بها سوريون وعراقيون وسودانيون ولديهم قدرة مالية، ويمكنهم الحصول على الجنسية مقابل الاستثمارات، متابعا: "كل حاجة في مصر دلوقتي يقولك الحق الأمن القومي"، منوها بأن الأمن القومي الحقيقي هو الاستثمار، مستطردا: "لما يجي بس الحد الأول نتكلم، انتم عارفين الباسبور المصري".
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منح الجنسية المصرية عمرو أديب توك شو أخبار مصر

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