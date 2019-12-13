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مجلس الشيوخ الأمريكي يدرس مشروع فرض عقوبات على قيادات بالحشد

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:37 م
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مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
الفجر السعودي
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كشف مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس"، مساء اليوم الجمعة، عن أنه يدرس مشروع فرض عقوبات على 9 قيادات في ميليشيات الحشد الشعبي العراقية، كما يدرس فرض عقوبات إضافية على نائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي في العراق.

هذا وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، عقوبات على شخصيات وشركات لبنانية متورطة بتمويل ميليشيا حزب الله.

وأعلنت الوزارة فرضها عقوبات على كل من صالح عاصي، وناظم سعيد أحمد، وقالت: إنهما "متهمان بغسل الأموال وتمويل مخططات إرهابية، ودعم ميليشيا حزب الله، وقدم ناظم سعيد أحمد أموالا لأمين عام حزب الله شخصيا، وأنه تاجر ألماس ويعرف بأنه من أكبر ممولي الحزب".

كما كشف موقع الخزانة الأمريكية، عن فرض الوزارة عقوبات على المدعو طوني صعب بتهمة تمويل ميليشيا الحزب، كما أعلنت "فرضها عقوبات على شركات لبنانية متورطة بتمويل ميليشيا حزب الله اللبناني أيضاً".

وقبل أسبوع، فرضت واشنطن، عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين على علاقة بقمع المتظاهرين.

واستهدفت العقوبات كلاً من: ليث الخزعلي وقيس الخزعلي، والأخير هو زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق العراقية المرتبطة بإيران، وشقيقه ليث هو أحد زعماء الجماعة أيضاً، كما شملت العقوبات حسين فالح اللامي، مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي، التي تضم فصائل مسلحة وتهيمن عليها أيضا جماعات تدعمها إيران، منها عصائب أهل الحق.

وامتدت العقوبات الأمريكية إلى خميس العيساوي، وهو رجل أعمال عراقي ثري تورط في فساد ودفع رشاوى لمسؤولين حكوميين في العراق.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أن "العقوبات جاءت بسبب انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد، وعقب احتجاجات دامية، وإن ثلاثة من المسؤولين العراقيين الأربعة، زعماء فصائل شبه عسكرية تدعمها إيران".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان إن "الشعب العراقي يريد استعادة بلده. إنهم يطالبون بإصلاحات صادقة وبالمحاسبة وبقادة جديرين بالثقة يولون مصلحة العراق الأولوية".

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