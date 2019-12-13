رضوى الشربيني تنفعل على الهواء.. والسبب (فيديو)

علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على واقعة تعذيب أم لطفلها انتقامًا من طليقها، قائلة: "أنا منمتش من إمبارح، وبغلي من إمبارح، وقررت إني أنتقد لأول مرة في البرنامج سيدة بشكل مباشر".



ووجهت حديثها لـ السيدات، خلال تقديم برنامجها "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الجمعة، رسالة إلى السيدات والفتيات، قائلة: "الهدف من البرنامج هو إنك تكوني أقوى، وتقفي على رجلك، ومتحتاجيش لحد، ولكن متستقويش ولا تفتري ولا تنزعي من قلبك الرحمة إللي ربنا زرعها فيكي، ولا الحب إللي بالفطرة إللي ربنا زرعه فيكي، ولو مش هتعرفي تكبريه على الأقل بلاش تقتليه".



وأكدت، منفعلة على الهواء، أن فيديو التعذيب يؤكد أن الأب والأم غير سويين تمامًا، متابعة: "إنتي فاكرة إن أنا ولا غيري من الستات المطلقة عايشين في نعيم، إنتي فاكرة إنك إنتي لوحدك، في أمهات تقبل إنها تاكل من الزبالة ولا إنها تمد إيديها على ولادها، علشان كده بنقول اختاروا صح، إنتي حسبي الله ونعم الوكيل فيكي".

