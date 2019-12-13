رسامة 63 شماسا بإيبارشية الزقازيق للأقباط الأرثوذكس (صور)

ترأس نيافة الأنبا تيموثاؤس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح للاقباط الارثوذكس، اليوم الجمعة، صلاة طقس رسامة ٦٣ شماسًا بينهم ٣٥ لكنيسة الشهيد مارجرجس بمنيا القمح و٢٨ لكنيسة الشهيد مارجرجس بكفر نوار حنا ونال الشمامسة الجدد رتبة أغنسطس.



وسلم نيافته شهادات التخرج لـ ١١٨ من خريجي معهد ماربولس الرسول لإعداد الخدام.



وفي سياق رعوي آخر شارك نيافته في جانب من كرنفال الايبارشية السنوى للطفولة والذى نظمته كنيسة الشهيد مارجرجس الزقازيق تحت عنوان (أصل وصورة) حيث حرص على تشجيع الأطفال المشاركين في الكرنفال وخدامهم الذين بلغ عددهم ما يقرب من ٣٠٠ خادم وخادمة.



وتضمن الكرنفال عدة فقرات دارت حول شخص السيد المسيح فى العهد القديم من خلال النبوات والذبائح والأحداث والشخصيات الرمزية.