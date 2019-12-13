Advertisements
Advertisements
Advertisements

نشرة أخبار برشلونة اليوم: الهدّاف يقترب من البرسا ونيمار يطعن البلوجرانا من جديد ونجم تشيلسي يريد الانتقال إلى برشلونة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:26 م
Advertisements
أخبار برشلونة اليوم
أخبار برشلونة اليوم
أحمد عصام
Advertisements
شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 13 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى استعدادت البارسا لمواجهة فريق ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة الموافق 13 - 12 - 2019 :-

- فالفيردي: مواجهة سوسييداد أهم من ريال مدريد

أكد مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي اليوم الجمعة، أن فريقه سيركز على مواجهة ريال سوسيداد خارج أرضه غداً السبت رغم استضافة ريال مدريد منافسه التقليدي في الدوري الإسباني، الأربعاء المقبل، وقال فالفيردي في مؤتمر صحافي: "مباراة الغد ستكون صعبة حقاً، إنها أهم من لقاء ريال مدريد، واحدة من أصعب المباريات التي نخوضها خارج أرضنا، انتصرنا هناك في آخر موسمين، لكن قبل ذلك كنا نخسر هناك عاماً تلو الاخر".

- نيمار يطعن برشلونة بخنجر مسموم

عاد المهاجم البرازيلي نيمار جونيور، المحترف حالياً بصفوف باريس سان جيرمان، لمقاضاة ناديه السابق برشلونة، الذي يطالبه بدفع 3.5 مليون يورو عن قضائه آخر شهر بصفوفه قبل الرحيل في 2017 لنادي العاصمة الفرنسية، ويتهم نيمار نادي برشلونة بـ"سوء النية" لعدم دفعه جزء من راتبه وبـ"القيام بأعمال انتقامية" بسبب رحيله رغماً عن إدارة النادي الكاتالوني عبر اللجوء للشرط الجزائي، وفقاً لما نشرته الخميس، صحيفة موندو ديبورتيفو.

- جوارديولا يكشف حقيقة رحيله عن مانشستر سيتي وقيادة برشلونة

نفى المدرب الإسباني بيب غوارديولا، عن وجود بند في عقده يسمح له بمغادرة مانشستر سيتي في الموسمين الماضيين مع نهاية الموسم الحالي، وأثيرت التكهنات حيال مستقبل غوارديولا، بعد ابتعاد المتصدر السيتي ليفربول بفارق 14 نقطةؤ ورغم هذا الفارق الكبير، كرر الإسباني عدم رغبته بالتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير (كانون الثاني) المقبل.

- مفاجآت سارة في قائمة برشلونة لمواقعة ريال سوسييداد

أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد غدًا الأحد، وشهدت قائمة برشلونة عودة الثنائي سيميدو وجوردي ألبا بعد التعافي من الإصابة، فيما غاب البرازيلي أرثور بسبب الإصابة.

وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-

تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبر - سواريز - ليونيل ميسي - نيتو - لينجليت - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - ألينا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - فيدال - أومتيتي - كارليس بيريز - أنسو فاتي.

- الشرطة الكتالونية تصدر بيان رسمي عن الكلاسيكو

قال رئيس شرطة إقليم كاتالونيا للصحافيين، إدوارد سالينت: "سيتم نشر نحو 3 الآف شرطي وضباط أمن خاص داخل وخارج ملعب كامب نو الخاص ببرشلونة، لحماية الفريقين والجماهير وحكام المباراة"، وأضاف: "الشرطة مستعدة لكافة الاحتمالات، لكنها لا تعتقد إقدام المحتجين على محاولة اجتياح الملعب خلال المباراة".

- نجم تشيلسي يُود العودة إلى برشلونة

رحب بيدرو رودريجيز لاعب تشيلسي بفكرة العودة من جديد للعب مع ناديه القديم برشلونة إذا أُتيحت له الفرصة مستقبلاً، وابتعد بيدرو عن المشاركة مع البلوز في الموسم الجاري وشارك فقط في تسعة لقاءات بكل المسابقات، وقال بيدرو في تصريحات لشبكة سير كاتالونيا: "الجميع يعرف ماذا يعني لي برشلونة ودائماً هناك الفرصة للعودة هناك، هذا أمر كررته مراراً".

- إنها تقترب بشدة.. برشلونة يقترب من ضم "الهدّاف"

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 13 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى استعدادت البارسا لمواجهة فريق ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نشرة أخبار برشلونة تويتر أخبار برشلونة اليوم برشلونة لاوتارو مارتينيز أخبار برشلونة اليوم

أخبار تهمك

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

منذ حوالي 6 ساعات

أول تحرك من مرتضي منصور للرد على الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ يوم

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 8 ساعات

هل يتعرض الأهلي للعقوبات بسبب التعاقد مع كهربا؟.. القيعي يُجيب

منذ 36 دقيقة

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

منذ حوالي 5 ساعات

بعد وفاة مخرج البرنامج.. عمرو أديب حابسا دموعه: "أنا مش هعيط" (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد

أخبار برشلونة: محاولة وعرض أخير لضم نيمار وتعليق مثير من البرسا على الصفقة وريال مدريد يظهر في الصورة وانهيار البرسا

أخبار برشلونة اليوم: نيمار يعلن عن عودته للبرسا وطرد نجم الفريق وتحديد البديل واختيار المدرب الجديد وتهديد ميسي

أخبار برشلونة: البرسا يقترب من ضم صفقتي من العيار الثقيل وتصريح ناري من فالفيردي ردا على رحيله وإصابة نجم البرسا

أخبار برشلونة اليوم| فالفيردي يختار الصفقة الكبرى واستبعاد نجم الفريق أمام بلد الوليد وصفعة جديدة لريال مدريد

أخبار برشلونة اليوم: ميسي يطلب حسم هذه الصفقة وتحديد أول الراحلين وعرضا كبير لضم الهداف وخلاف حاد بين ميسي وجريزمان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:29 م

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

09:19 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

07:01 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status