نشرة أخبار برشلونة اليوم: الهدّاف يقترب من البرسا ونيمار يطعن البلوجرانا من جديد ونجم تشيلسي يريد الانتقال إلى برشلونة

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 13 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى استعدادت البارسا لمواجهة فريق ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة الموافق 13 - 12 - 2019 :-





- فالفيردي: مواجهة سوسييداد أهم من ريال مدريد





أكد مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي اليوم الجمعة، أن فريقه سيركز على مواجهة ريال سوسيداد خارج أرضه غداً السبت رغم استضافة ريال مدريد منافسه التقليدي في الدوري الإسباني، الأربعاء المقبل، وقال فالفيردي في مؤتمر صحافي: "مباراة الغد ستكون صعبة حقاً، إنها أهم من لقاء ريال مدريد، واحدة من أصعب المباريات التي نخوضها خارج أرضنا، انتصرنا هناك في آخر موسمين، لكن قبل ذلك كنا نخسر هناك عاماً تلو الاخر".





- نيمار يطعن برشلونة بخنجر مسموم





عاد المهاجم البرازيلي نيمار جونيور، المحترف حالياً بصفوف باريس سان جيرمان، لمقاضاة ناديه السابق برشلونة، الذي يطالبه بدفع 3.5 مليون يورو عن قضائه آخر شهر بصفوفه قبل الرحيل في 2017 لنادي العاصمة الفرنسية، ويتهم نيمار نادي برشلونة بـ"سوء النية" لعدم دفعه جزء من راتبه وبـ"القيام بأعمال انتقامية" بسبب رحيله رغماً عن إدارة النادي الكاتالوني عبر اللجوء للشرط الجزائي، وفقاً لما نشرته الخميس، صحيفة موندو ديبورتيفو.





- جوارديولا يكشف حقيقة رحيله عن مانشستر سيتي وقيادة برشلونة





نفى المدرب الإسباني بيب غوارديولا، عن وجود بند في عقده يسمح له بمغادرة مانشستر سيتي في الموسمين الماضيين مع نهاية الموسم الحالي، وأثيرت التكهنات حيال مستقبل غوارديولا، بعد ابتعاد المتصدر السيتي ليفربول بفارق 14 نقطةؤ ورغم هذا الفارق الكبير، كرر الإسباني عدم رغبته بالتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير (كانون الثاني) المقبل.





- مفاجآت سارة في قائمة برشلونة لمواقعة ريال سوسييداد





أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد غدًا الأحد، وشهدت قائمة برشلونة عودة الثنائي سيميدو وجوردي ألبا بعد التعافي من الإصابة، فيما غاب البرازيلي أرثور بسبب الإصابة.





وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-





تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبر - سواريز - ليونيل ميسي - نيتو - لينجليت - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - ألينا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - فيدال - أومتيتي - كارليس بيريز - أنسو فاتي.





- الشرطة الكتالونية تصدر بيان رسمي عن الكلاسيكو





قال رئيس شرطة إقليم كاتالونيا للصحافيين، إدوارد سالينت: "سيتم نشر نحو 3 الآف شرطي وضباط أمن خاص داخل وخارج ملعب كامب نو الخاص ببرشلونة، لحماية الفريقين والجماهير وحكام المباراة"، وأضاف: "الشرطة مستعدة لكافة الاحتمالات، لكنها لا تعتقد إقدام المحتجين على محاولة اجتياح الملعب خلال المباراة".





- نجم تشيلسي يُود العودة إلى برشلونة





رحب بيدرو رودريجيز لاعب تشيلسي بفكرة العودة من جديد للعب مع ناديه القديم برشلونة إذا أُتيحت له الفرصة مستقبلاً، وابتعد بيدرو عن المشاركة مع البلوز في الموسم الجاري وشارك فقط في تسعة لقاءات بكل المسابقات، وقال بيدرو في تصريحات لشبكة سير كاتالونيا: "الجميع يعرف ماذا يعني لي برشلونة ودائماً هناك الفرصة للعودة هناك، هذا أمر كررته مراراً".





- إنها تقترب بشدة.. برشلونة يقترب من ضم "الهدّاف"





شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 13 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى استعدادت البارسا لمواجهة فريق ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.



