Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد عبد الله يقود أبو قير لفوز ثمين على غزل المحلة بالقسم الثاني

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:28 م
Advertisements
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبو قير فوزا على حساب فريق غزل المحلة، بهدفين دون مقابل، في ختام الجولة السابعة لمنافسات المجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني.

خاض أبو قير اللقاء بتشكيل تكون من : السيد الصاري ، محمود الملك ، مرضي جوده ،علي عزت،كمال ابوالفتوح، محمد جمال الكارته ، اسلام حسين، نادر فؤاد، محمدعلاء، مصطفي بهاء ، محمد عبدالله، وشارك في الشوط الثاني عبد الله سرور، وفرانسيس، وابراهيم ريعو.


أحرز هدفي الفوز للفريق السكندري اللاعب محمد عبد الله في الدقيقة 20 من ضربة رأس من ركنية مرضي جودة، وأضاف محمد عبد الله الهدف الثاني في الدقيقة 30 من متابعة أمام المرمى من ركنية مرضى جودة أيضاً وضعها المهاجم بقدمة داخل المرمى.

الفوز رفع رصيد أبو قير إلى 12 نقطة، بالمركز الخامس، وتوقف رصيد المحلة عند 14 نقطة، بالمركز الثالث.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 18 نقطة

2- الرجاء 15 نقطة

3- غزل المحلة 14 نقطة

4- دمنهور 14 نقطة

5- أبو قير 12 نقطة

6- بلدية المحلة 12 نقطة

7- دكرنس 11 نقطة

8- الأوليمبي 10 نقاط

9- المنصورة 7 نقاط

10- الحمام 8 نقاط

11- بيلا 4 نقاط

12- المالية 3 نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ يوم

أول تحرك من مرتضي منصور للرد على الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ ساعتين و 12 دقيقة

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

نشرة أخبار برشلونة اليوم: الهدّاف يقترب من البرسا ونيمار يطعن البلوجرانا من جديد ونجم تشيلسي يريد الانتقال إلى برشلونة

منذ ساعة

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

هل يتعرض الأهلي للعقوبات بسبب التعاقد مع كهربا؟.. القيعي يُجيب

منذ ساعة و 24 دقيقة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: موعد مباراة كهربا ضد الزمالك.. حقيقة إيقافه 6 أشهر.. والأهلي يفاجيء الأبيض بخطوة جديدة

منذ أقل من ساعة

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:29 م

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

09:19 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

هل يتعرض الأهلي للعقوبات بسبب التعاقد مع كهربا؟.. القيعي يُجيب

10:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status