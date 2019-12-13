محمد عبد الله يقود أبو قير لفوز ثمين على غزل المحلة بالقسم الثاني

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبو قير فوزا على حساب فريق غزل المحلة، بهدفين دون مقابل، في ختام الجولة السابعة لمنافسات المجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني.



خاض أبو قير اللقاء بتشكيل تكون من : السيد الصاري ، محمود الملك ، مرضي جوده ،علي عزت،كمال ابوالفتوح، محمد جمال الكارته ، اسلام حسين، نادر فؤاد، محمدعلاء، مصطفي بهاء ، محمد عبدالله، وشارك في الشوط الثاني عبد الله سرور، وفرانسيس، وابراهيم ريعو.





أحرز هدفي الفوز للفريق السكندري اللاعب محمد عبد الله في الدقيقة 20 من ضربة رأس من ركنية مرضي جودة، وأضاف محمد عبد الله الهدف الثاني في الدقيقة 30 من متابعة أمام المرمى من ركنية مرضى جودة أيضاً وضعها المهاجم بقدمة داخل المرمى.



الفوز رفع رصيد أبو قير إلى 12 نقطة، بالمركز الخامس، وتوقف رصيد المحلة عند 14 نقطة، بالمركز الثالث.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- فاركو 18 نقطة



2- الرجاء 15 نقطة



3- غزل المحلة 14 نقطة



4- دمنهور 14 نقطة



5- أبو قير 12 نقطة



6- بلدية المحلة 12 نقطة



7- دكرنس 11 نقطة



8- الأوليمبي 10 نقاط



9- المنصورة 7 نقاط



10- الحمام 8 نقاط



11- بيلا 4 نقاط



12- المالية 3 نقاط