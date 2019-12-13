محمد حماقي يشعل الأجواء في حفل توزيع جوائز وشوشة بأغنية "قادرين نعملها"

حصد النجم محمد حماقي جائزة الأفضل لعام 2019 عن ألبومه الأخير "كل يوم من ده"، وذلك خلال توزيع جوائز الأفضل 2019، لمجموعة وشوشة الإعلامية، والذي انطلق منذ قليل سط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والإذاعة.



وأشعل حماقي الأجواء بالحفل وذلك بأغنيته الشهيرة قادرين نعملها التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.



وحرص على حضور الحفل كلًا من مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، أسماء أبو اليزيد، إسعاد يونس، نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا، هنادي مهني. إيهاب فهمي، أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد،عمرو محمود ياسين، ريم البارودي، ميرنا وليد، أحمد حسن وزينب، أنغام، ومديرة أعمالها رندا جبر، وأحمد إبراهيم .



جدير بالذكر أن مجموعة "وشوشة الإعلامية" ستكرم عددا من نجوم الفن والاعلام والرياضة فى حفلها لتوزيع جوائز الأفضل فى عام٢٠١٩، والذى أقيم منذ قليل فى مركز المناره للمؤتمرات الدوليه ، بحضور رئيس مجلس الإدارة وشوشه.