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18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة إف سي مصر

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:21 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة إف سي مصر.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على نظيره إف سي مصر والمقرر لها مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز

ويتطلع الإسماعيلي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعدما حقق انتصارًا في أخر مباراة له أمام مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف.

وضمت قائمة الإسماعيلي 18 لاعبًا وهم :-

حراسة المرمى : محمد مجدي - محمد فوزي

خط الدفاع : باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد مجدي - محمود البدري

خط الوسط : عماد حمدي - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد بيومي - محمد مخلوف - محمد صادق - همام طارق - عبد الرحمن مجدي - بيكتي سيلفا - محمد حمدي زكي - أحمد مدبولي

خط الهجوم : بينسون شيلونجو - محمد الشامي.
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