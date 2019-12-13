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تعرف علي الشروط والمستندات الزمة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة في البنك الأهلى

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:56 م
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البنك الأهلى
البنك الأهلى
الفجر الاقتصادي
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أعلن البنك الأهلى، عن الشروط التى يجب توافرها في العملاء المتقدمون للأستفادة من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري التى كشف عنها مؤخرًا.

 

وكان البنك المركزي، طرح مباردة جديدة للتمويل العقاري بقيمة 50 مليار جنيه  لتمويل شراء وحدات بمساحة حتى 150 متر؛ للطبقة المتوسطة وبسعر عائد 10% مقارنة بسعر الفائدة البالغ حاليا 13%، على أن يبلغ تقسيط سعر الواحدة على 20 عام.

 

وأوضح البنك الأهلى الشروط التي يجب توافرها في العملاء المتقدمون للاستفادة من تلك المبادرة وهي :

 أولًا الدخل الشهرى  للعميل : يحدد وفقا والإعلان المعلن من قبل صندوق التمويل العقارى  مع عدم امتلاك المتقدم أي وحدة حتى في حالة الميراث.

 

 ثانيًا السن:  أن يكون المتقدم مصر الجنسية و لا يقل  سنه  عن 21 عام وي في تاريخ منح التمويل، ولا يتعدى عن 60 عام لجميع شرائح العملاء في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما اقرب.

ثالثًا قيمة الوحدة: يحدد من قبل صندوق التمويل العقارى وفقا للإعلان المعلن

رابعًا الدفعة المقدمة: 20% من سعر الوحدة وفقا والتقييم وبحد اقصى 50%     

 خامسًا قيمة التمويل مقارنة بسعر الوحدة : حتى 80% من قيمة الوحدة وفقا والتقييم.           

 سادسًا نسبة عبء الدين: يتم احتساب نسبة عبء الدين بحد اقصى 40% من صافي الدخل الشهري وفقا والشروط.

 

سابعًا المصاريف و العمولاتلا يتم تحميل العميل بأي مصاريف (مصاريف فتح الحساب و الاستعلام مجانا ، بجانب وثيقة تأمين مجانية على الحياة و العجز الكلي

 ثامنًا عمولة سداد معجل:  لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل و يتم رد فرق الدعم بناء علي التعليمات الواردة في هذا الشأن.

تاسعًا عائد تأخير: 2% على الأقساط مستحقة الدفع تاسعا     

 

المستندات التى لابد من اارفاقها مع التقدم للاستفادة من المبادرة :

 صورة بطاقة رقم قومي ، شهادة قيد للذكور والاناث ، إيصال مرافق حديث، مستندات اثبات دخل .                 


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الكلمات المفتاحية

مبادرة التمويل العقاري البنك الأهلى ومبادرة التمويل العقاري البنك الأهلى

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