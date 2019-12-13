Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم السد: قادورن على عبور عقبة مونتيري

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أكد سالم الهاجري نجم فريق السد القطري لكرة القدم أن لديه الثقة بقدرة الفريق على اجتياز عقبة فريق مونتيري المكسيكي والتأهل للدور قبل النهائي بمونديال الأندية مشيرا إلى أن الفريق ولاعبيه يستفيدون للغاية من خوض البطولة الحالية ومواجهة هذه الفرق القوية.

ويلتقي السد فريق مونتيري المكسيكي غدا السبت في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في قطر.

وقال الهاجري في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراة الغد : "مباراة الغد في غاية الأهمية نستمتع بالمشاركة في البطولة الحالية.، الفريق المكسيكي منظم ومحترم ، ونسعة لبذل كل ما بوسعنا لتشريف نادينا ودولتنا".

وأضاف : "أثق بأن لدينا القدرة على الذهاب بعيدا في البطولة الحالية، الفوز بالمركز الثالث في 2011 يمنحنا دافعا قويا على تقديم نسخة أفضل الآن".

وأشار : "أعتقد أنها فرصة لكل لاعب والجميع يتمناها ليصنع اسما لنفسه من خلال خوض بطولات كبيرة متتالية مثل دوري أبطال آسيا وكأس الخليج والمونديال الحالي، وكل لاعب يحاول أن يصنع اسما لنفسه بالتأكيد من خلال هذه المباريات والبطولات الكبيرة".

وأكد الهاجري : "مدربنا تشافي كان لاعبا أسطورة ويمنحنا الخبرة ونحاول الاستفادة من فرصة تواجده معنا. وغذا سنحت له الفرصة للعمل مع برشلونة مستقبلا ، سنفتقده بالتأكيد".

Advertisements

أخبار تهمك

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

هل يتعرض الأهلي للعقوبات بسبب التعاقد مع كهربا؟.. القيعي يُجيب

منذ 37 دقيقة

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ ساعة و 25 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ يوم

أول تحرك من مرتضي منصور للرد على الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ أقل من ساعتين

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

منذ حوالي 6 ساعات

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بعد وفاة مخرج البرنامج.. عمرو أديب حابسا دموعه: "أنا مش هعيط" (فيديو)

منذ نصف ساعة

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:29 م

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

09:19 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

07:01 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status