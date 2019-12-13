الهلال في مواجهة الترجي التونسي ضمن مباريات كأس العالم للأندية.. السبت





سيدخل نادي الهلال السعودي، مواجهة مع نظيره التونسي نادي الترجي، يوم غد السبت، في الدور الثاني لبطولة كأس العالم 2019 للأندية في كرة القدم.





ويلتقي الفريقان يوم السبت، في مواجهة هي الخامسة بين فريقين عربيين بمونديال الأندية، علما بأن النسخة الحالية ستضمن تواجدا عربيا في نصف نهائي البطولة، التي تشارك فيها للمرة الأولى ثلاثة فرق عربية هي الهلال بطل دوري أبطال آسيا والترجي بطل دوري أبطال إفريقيا في الموسمين الماضيين.





وتوج نادي الهلال السعودي، بلقب دوري أبطال آسيا، بفوزه على مضيفه أوراوا ريد الياباني بهدف دون رد، في إياب النهائي.

وسجل سالم الدوسري هدف فوز الهلال في الدقيقة 73 من زمن اللقاء، من جملة تكتيكية منظمة، وأضاف الفرنسي الأسطورة بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.

​وتمكن بتلك الطريقة فريق الهلال من حصد اللقب الآسيوي السابع في تاريخه، وتأهل للعب كأس العالم للأندية في قطر.



