ترتيب الدوري الإنجليزي ومواعيد الجولة المقبلة

تنطلق غدا السبت 14 ديسمبر منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي غدا

وتلعب غدا 6 مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وجاءت مواعيدهم كالآتي:

ليفربول × واتفورد

وستلعب هذه المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة والثالثة ونصف عصرا بتوقيت السعودية.

تشيلسي × بورنموث

بينما ستلعب هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية.

شيفيلد يونايتد × أستون فيلا

كما ستلعب هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية.

ليستر سيتي × نورويتش سيتي

وتلعب هذه المباراة أيضا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية.

بيرنلي × نيوكاسل يونايتد

كما تلعب هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية.

ساوثامبتنون × وست هام يونايتد

فيما ستلعب هذه المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت السعودية.

متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر نادي ليفربول حاليا جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

ويستعرض موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إنطلاق الجولة السابعة عشر من الدوري كالآتي:

1- ليفربول 46 نقطة

2- ليستر سيتي 38 نقطة

3- مانشستر سيتي 32 نقطة

4- تشيلسي 29 نقطة

5- مانشستر يونايتد 24 نقطة

6- ولفرهامبتون 24 نقطة

7- توتنهام 23 نقطة

8- شيفيلد يونايتد 22 نقطة

9- أرسنال 22 نقطة

10- كريستال بالاس 22 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 22 نقطة

12- برايتون 19 نقطة

13- بيرنلي 18 نقطة

14- إيفرتون 17 نقطة

15- بورنموث 16 نقطة

16- وست هام يونايتد 16 نقطة

17- أستون فيلا 15 نقطة

18- ساوثامبتنون 15 نقطة

19- نورويتش سيتي 11 نقطة

20- واتفورد 9 نقاط



