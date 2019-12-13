Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمود سعد يحاكي حياة المكفوفين على الهواء

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:01 م
Advertisements
محمود سعد
محمود سعد
هدى عبدالرازق
Advertisements
وضع الإعلامي محمود سعد، غطاء على عينه ليعيش تجربة المكفوفين، وذلك أثناء زيارته لمطعم "مطعم في الظلام"، حيث تناول عدد من الأطعمة في الظلام دون أن يرى ليشعر بوضع الكفيف.

وكشف "سعد"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، أن الموسيقار عمار الشريعي كان يخصص يوم الأحد لاستضافة زملائه المكفوفين على العشاء، موضحا أن الشريعي كان شخص نباتي، ولكن يوم الأحد يطهو كافة أنواع الطعام لزملائه.

وأضاف الإعلامي محمود سعد، "عمار وأصدقاءه كانوا عايزين يعيشوا على راحتهم.. لأن مجتمعنا قاسي وقبيح، ولما بيجلسوا في مكان الناس بتبص عليهم"، لافتا إلى أن الحياة بدون نور العين أمر صعب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمود سعد قناة النهار توك شو اخبار مصر

أخبار تهمك

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

منذ حوالي 6 ساعات

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ يوم

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 9 ساعات

أول تحرك من مرتضي منصور للرد على الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

هل يتعرض الأهلي للعقوبات بسبب التعاقد مع كهربا؟.. القيعي يُجيب

منذ 37 دقيقة

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

منذ حوالي 5 ساعات

بعد وفاة مخرج البرنامج.. عمرو أديب حابسا دموعه: "أنا مش هعيط" (فيديو)

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

انطلاق حملة "الأقوياء" لتدريب وتشغيل المكفوفين

اكتشاف مطعم يطهو بلحم الخنازير للمواطنين دون علمهم

محمود سعد يقدم "باب الخلق" من صعيد مصر قريبًا

تاريخ ذوي الإعاقة المتعددة في السينما على إذاعة "إينرجي"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:29 م

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

09:19 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

07:01 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status