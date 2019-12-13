محمود سعد يحاكي حياة المكفوفين على الهواء



وكشف "سعد"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، أن الموسيقار عمار الشريعي كان يخصص يوم الأحد لاستضافة زملائه المكفوفين على العشاء، موضحا أن الشريعي كان شخص نباتي، ولكن يوم الأحد يطهو كافة أنواع الطعام لزملائه.



وأضاف الإعلامي محمود سعد، "عمار وأصدقاءه كانوا عايزين يعيشوا على راحتهم.. لأن مجتمعنا قاسي وقبيح، ولما بيجلسوا في مكان الناس بتبص عليهم"، لافتا إلى أن الحياة بدون نور العين أمر صعب.



وضع الإعلامي محمود سعد، غطاء على عينه ليعيش تجربة المكفوفين، وذلك أثناء زيارته لمطعم "مطعم في الظلام"، حيث تناول عدد من الأطعمة في الظلام دون أن يرى ليشعر بوضع الكفيف.