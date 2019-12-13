أحمد حسن وزينب يصلان حفل توزيع جوائز وشوشة

خطف اليوتيوبر أحمد حسن برفقة زوجته زينب الأنظار على الريد كاربت وذلك من خلال حفل توزيع جوائز وشوشة الإعلامية والذي انطلق منذ قليل بحضور عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن.



وكان أحمد حسن وزينب قد أثارا الجدل خلالالشهور الماضية بفيديوهات لهم مع طفلتهم الرضيعة ما عرضهم لتهمة انتهاك حقوق الطفل واستغلال طفلتهما لكسب المال عبر اليوتيوب الأمر الذي دفعهم لإعلان اعتزال السوشيال ميديا وبعدها تراجعا عن هذا القرار.



كما حرص على حضور الحفل كلًا من مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، أسماء أبو اليزيد، إسعاد يونس، نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا، هنادي مهني. إيهاب فهمي، أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد،عمرو محمود ياسين، ريم البارودي، ميرنا وليد، أحمد حسن وزينب، أنغام، ومديرة أعمالها رندا جبر، وأحمد إبراهيم .



جدير بالذكر أن مجموعة "وشوشة الإعلامية" ستكرم عددا من نجوم الفن والاعلام والرياضة فى حفلها لتوزيع جوائز الأفضل فى عام٢٠١٩، والذى أقيم منذ قليل فى مركز المناره للمؤتمرات الدوليه ، بحضور رئيس مجلس الإدارة وشوشه.