الإسباني لويس غارسيا مدربا رسميا للشباب السعودي حتى نهاية الموسم

أعلن الحساب الرسمي لنادي الشباب السعودي، أن الإدارة تعاقدت مع المدرب الإسباني لويس غارسيا، وذلك لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.





وفي وقت سابق، أعلن نادي الشباب السعودي عن إقالة مدربه السابق الأرجنتيني خورخي ألميرون بعد الخروج مبكرًا من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث ودع الشباب البطولة من دور الـ32، بالخسارة أمام الشعلة (2-1)، وتولي الإسباني لويس غارسيا بدلًا منه .





ونشر المدير الفني الأسباني لويس غارسيا عبر حسابه الرسمي بعد إعلان نادي الشباب التعاقد معه بعدم حمله لعصا سحرية، وبمعنى آخر فإنه لن يتمكن من التغيير أو النجاح على الفوز، ويطالب إدارة النادي بالصبر عليه مهما بلغت النتائج أو الخسائر.





الرسالة الثانية بإدراك لويس غارسيا لصعوبة المهمة مع الشباب، والتي تتمثل في كيفية بناء فريق على التجربة الإسبانية التي عاشها لسنوات طويلة، ومدى إمكانية بناء فريق قادر على تحقيق البطولات التي يتعطش هلا النادي والانطلاق إلى موقع متقدم في دوري بات التنافس فيه على أشده.





مسيرته لويس غارسيا التدريبية