Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإسباني لويس غارسيا مدربا رسميا للشباب السعودي حتى نهاية الموسم

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:43 م
Advertisements
لويس غارسيا
لويس غارسيا
Advertisements
أعلن الحساب الرسمي لنادي الشباب السعودي، أن الإدارة تعاقدت مع المدرب الإسباني لويس غارسيا، وذلك لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الشباب السعودي عن إقالة مدربه السابق الأرجنتيني خورخي ألميرون بعد الخروج مبكرًا من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث ودع الشباب البطولة من دور الـ32، بالخسارة أمام الشعلة (2-1)، وتولي الإسباني لويس غارسيا بدلًا منه

ونشر المدير الفني الأسباني لويس غارسيا عبر حسابه الرسمي بعد إعلان نادي الشباب التعاقد معه بعدم حمله لعصا سحرية، وبمعنى آخر فإنه لن يتمكن من التغيير أو النجاح على الفوز، ويطالب إدارة النادي بالصبر عليه مهما بلغت النتائج أو الخسائر.

الرسالة الثانية بإدراك لويس غارسيا لصعوبة المهمة مع الشباب، والتي تتمثل في كيفية بناء فريق على التجربة الإسبانية التي عاشها لسنوات طويلة، ومدى إمكانية بناء فريق قادر على تحقيق البطولات التي يتعطش هلا النادي والانطلاق إلى موقع متقدم في دوري بات التنافس فيه على أشده.

مسيرته لويس غارسيا التدريبية 
قام لويس غارسيا في بداية حياته التدريبية بتدريب نادي خيتافي الإسباني، ثم رحل لنادي بني ياس الإماراتي بعد رحلة تدريبية أوروبية، وكانت آخر محطاته التدريبية بداية العام الحالي مع نادي فياريال الأسباني ولكن تم إقالته بعد 7 أسابيع فقط لسوء النتائج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدرب الشباب السعودي الجديد لويس غارسيا المدرب الاسباني لويس غارسيا الشباب السعودي الاسباني لويس غارسيا

أخبار تهمك

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ ساعة و نصف

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ 41 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

منذ حوالي 5 ساعات

إنها تقترب بشدة.. برشلونة يقترب من ضم "الهدّاف"

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يرصد 600 مليون يورو لضم 8 نجوم (تعرف عليهم)

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تحرك من مرتضي منصور للرد على الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ أقل من ساعة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

خورخي دا سيلفا المرشح لتدريب الزمالك.. أزمات لاتنتهي مع الحكام وعاد بالدوري للنصر بعد 19 عام

رسميا.. خالد جلال مديرا فنيا للشعلة السعودي

عاجل.. 9 معلومات لاتفوتك عن "جوزيه" بعد اقترابه من تدريب الأهلي

درب 3 فرق عربية.. من هو كارينيو مدرب الأهلي المحتمل؟

رسميا.. العين الإماراتي يتعاقد مع جاريدو لنهاية الموسم

الشعلة السعودي يعلن رحيل خالد جلال

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:29 م

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

09:19 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

07:01 م

أول تحرك من مرتضي منصور للرد على الأهلي في صفقة "كهربا"

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status