إطلالة أنغام في حفل توزيع جوائز وشوشة تبرهن على عشقها لهذا اللون

أشعلت النجمة أنغام الأجواء برفقة زوجها الموزع أحمد إبراهيم، الريد كاربت وذلك من خلال حفل توزيع جوائز وشوشة الإعلامية والذي انطلق منذ قليل بحضور عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن.



وظهرت أنغام بإطلالة رائعة وبسيطة غير متكلفة التفاصيل، وكعادتها وكما عودت محبيها، اختارت أن تطل بجمبسوت لامعة باللون الأسود من قماش الشيفون، اتسمت بالتفاصيل الدقيقة التي أبرزت أنوثتها وجمالها، ونسقت معه مكياج بألوان هادئة تناسبت مع لونها.



ولعل هذه الإطلالة برهنت لنا أنغام من خلالها على عشقها للون الأسود، ولاسيما وأنها دائمًا ماتطل به في معظم حفلاتها وإطلالاتها العادية عبر إنستجرام.



ورافقها على السجادة الحمراء زوجها الموزع أحمد إبراهيم ومديرة أعمالها راندا رياض، ومن المقرر أن تكرم أنغام بجائزة أفضل مطربة لعام 2019.



جدير بالذكر أن مجموعة "وشوشة الإعلامية" ستكرم عددا من نجوم الفن والاعلام والرياضة فى حفلها لتوزيع جوائز الأفضل فى عام٢٠١٩، والذى أقيم منذ قليل فى مركز المناره للمؤتمرات الدوليه ، بحضور رئيس مجلس الإدارة وشوشه.