Advertisements
Advertisements
Advertisements

إطلالة أنغام في حفل توزيع جوائز وشوشة تبرهن على عشقها لهذا اللون

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:54 م
Advertisements
أنغام
أنغام
لمياء علي
Advertisements
أشعلت النجمة أنغام الأجواء برفقة زوجها الموزع أحمد إبراهيم،  الريد كاربت وذلك من خلال حفل توزيع جوائز وشوشة الإعلامية والذي انطلق منذ قليل بحضور عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن.

وظهرت أنغام بإطلالة رائعة وبسيطة غير متكلفة التفاصيل، وكعادتها وكما عودت محبيها، اختارت أن تطل بجمبسوت لامعة باللون الأسود من قماش الشيفون، اتسمت بالتفاصيل الدقيقة التي أبرزت أنوثتها وجمالها، ونسقت معه مكياج بألوان هادئة تناسبت مع لونها.

ولعل هذه الإطلالة برهنت لنا أنغام من خلالها على عشقها للون الأسود، ولاسيما وأنها دائمًا ماتطل به في معظم حفلاتها وإطلالاتها العادية عبر إنستجرام.

ورافقها على السجادة الحمراء زوجها الموزع أحمد إبراهيم ومديرة أعمالها راندا رياض، ومن المقرر أن تكرم أنغام بجائزة أفضل مطربة لعام 2019.

جدير بالذكر أن مجموعة "وشوشة الإعلامية" ستكرم عددا من نجوم الفن والاعلام والرياضة فى حفلها لتوزيع جوائز الأفضل فى عام٢٠١٩، والذى أقيم منذ قليل فى مركز المناره للمؤتمرات الدوليه ، بحضور رئيس مجلس الإدارة وشوشه.
Advertisements

أخبار تهمك

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ 36 دقيقة

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

منذ حوالي 4 ساعات

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 7 ساعات

أول تحرك من مرتضي منصور للرد على الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ أقل من ساعة

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ يوم

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يرصد 600 مليون يورو لضم 8 نجوم (تعرف عليهم)

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 8 ساعات

إنها تقترب بشدة.. برشلونة يقترب من ضم "الهدّاف"

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:29 م

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

09:19 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

07:01 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status