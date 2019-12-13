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حقوقي ليبي يدعو مصر والجامعة العربية للتحرك وسحب الاعتراف بحكومة السراج (فيديو)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:48 م
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سراج التاورغي
سراج التاورغي
أمنية فوزي
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قال سراج التاورغي، الباحث والحقوقي الليبي، إن الموقف الدولي يكيل بمكيالين في ليبيا، لافتًا إلى أن كل أجهزة مخابرات العالم تعلم أن ميليشيات فايز السراج والمقاتلين بها مطلوبين محليًا ودوليًا، وأن المخابرات الدولية لديها قوائم بعشرات ومئات الأسماء منهم، ومع ذلك ما زالوا يعترفون بحكومة فايز السراج، وما زالة يعطونها شرعية دولية.

وأضاف "التاورغي"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن القيادة العامة للجيش الليبي قضت على أكبر أسماء الإرهابيين سواء كان بالقتل أو الاعتقال، وعلى رأسهم الإرهابي هشام عشماوي.

ودعا الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، ومصر، للتحرك سريعًا لسحب الاعتراف من حكومة السراج، موضحًا أن هذه الحكومة دمرت ليبيا.
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الكلمات المفتاحية

ليبيا فايز السراج سراج التاورغي

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