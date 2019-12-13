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"عشان كاشفينهم".. آراء المصريين حول هجوم الإخوان على الإعلام المصري

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:47 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، مقطع فيديو يرصد أراء المصريين حول هجوم الإخوان على الإعلام المصري.

حيث قالت إحدى المواطنات: "في حرب على إعلام بلدنا، ولما أحتاج معلومة هاخدها من إعلام بلدي"، وأضاف آخر: "إعلام مصر ناجح، وكل الإخوان مضايقين مننا لأننا من نجاح لنجاح، وكل كلامهم كذب في كذب وتلفيق، وإحنا كاشفنهم"، ولفت مواطن آخر أن القنوات المصرية هى التي تعرض الحقيقة.

وأضاف آخر: "بتفرج على الإعلاميين المصريين، عشان أعرف بلدي ماشية إزاي"، وعقب آخر: "والله العظيم تلاتة الإعلام المصري بيقول الحقيقة، وبيتكلم مظبوط، وهما بيحاولوا يضللوا المصريين"، وأكد مواطن آخر أنه لا يصدق ما تبثه قنوات الإخوان من أخبار لأنهم ينشرون معلومات كاذبة.
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الكلمات المفتاحية

توك شو إعلام الإخوان أخبار مصر

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