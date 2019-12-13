بجامبوست الأسود.. أنغام تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز وشوشة

بدأ توافد النجوم على ريد كاربت حفل توزيع جوائز وشوشة، وكان من أوائل الحاضرين الفنانة أنغام وزوجها أحمد إبراهيم، ومديرة أعمالها وتألقت أنغام بجامبوست ب باللون الأسود، يتسم بوجود أكمام طويلة، وتركت شعرها مُنسدلاً ، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة ، فزادها ذلك جمالاً.





وشهد المهرجان تكريم عدد كبير من نجوم الفن والرياضة من قبل مجموعة "وشوشة الإعلامية" لتوزيع جوائز الأفضل فى عام 2019، و أقيم الحفل في مركز المنارة في التجمع الخامس، بحضور رئيس مجلس الإدارة أحمد الهواري.





وحرص على حضور الحفل كل من مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، أسماء أبو اليزيد، إسعاد يونس، نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا، هنادي مهني. إيهاب فهمي، أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد،عمرو محمود ياسين، ريم البارودي، ميرنا وليد، أحمد حسن وزينب، أنغام، ومديرة أعمالها رندا جبر، وأحمد إبراهيم .



وجاءت جوائز الدراما التليفزيونية كالتالى، محمد سامى أفضل مخرج، وحصل عماد زيادة على أفضل ممثل مساعد، وحصل تتر ألف باء من مسلسل "بدل الحدوتة3" على جائزة أفضل تتر، وحصل عمرو محمود ياسين على جائزة أفضل سينارست دراما، وحصل مسلسل أبو العروسة2 على أفضل مسلسل خارج رمضان،وحصل كلبش3 على جائزة أفضل مسلسل في رمضان، وحصلت مي عمر على جائزة أفضل ممثلة دراما، وحصل مسلسل الواد سيد الشحات على جائزة أفضل مسلسل كوميدي، وهنا الزاهد على جائزة أفضل ممثلة كوميدية، وهنادي مهني على أفضل ممثلة شابة، وهبة مجدي على أفضل ممثلة دور ثاني، وأفضل ممثل دور ثاني أحمد صلاح حسني، وأفضل ممثل شاب دراما عمرو وهبة، وأفضل ممثل كوميدي أحمد فهمي.







وفى السينما، حصلت الفنانة عند صبري على جائزة أفضل ممثلة سينمائية، وحصلت أسماء أبو اليزيد على جائزة أفضل ممثلة دور ثاني، وحصل هشام عبد الخالق على جائزة أفضل منتج سينمائى، وكريم عبد العزيز على جائزة أفضل ممثل سينمائى، وحصل أمير طعيمة على جائزة أفضل سيناريو سينمائى، وحصل بيومي فؤاد على جائزة أفضل ممثل دور ثاني، وحصل أحمد داش على جائزة أفضل وجه سينمائي جديد، وحصل شريف عرفة على جائزة أفضل مخرج سينمائي،وحصل فيلم الممر على جائزة أفضل فيلم.





أما فى الغناء فحصلت المطربة أنغام على جائزة أفضل مطربة لعام 2019، ومحمد حماقي أفضل مطرب، وحصل ألبوم كل يوم من ده على جائزة أفضل ألبوم، وعمرو مصطفى أفضل ملحن، وسعد الصغير أفضل مطرب شعبي، وأمينة على أفضل مطربة شعبية، وأمير طعيمة أفضل شاعر غنائى، وأحمد إبراهيم أفضل موزع موسيقى، وأحمد كامل أفضل مطرب شاب،وأفضل فيديو كليب متوصنيش، وأفضل مطربة شابة كاميليا ورد.





و جاءت جوائز الأفضل في الراديو : حصل أحمد يونس على جائزة أفضل مذيع راديو، وشيماء حافظ على أفضل مذيعة راديو، وأفضل محطة إذاعية نجوم fm، وأفضل مسلسل إذاعي توأم روحي، وأفضل برنامج إذاعي أسرار النجوم. ووائل الإبراشى أفضل مذيع توك





وجاءت جوائز الأفضل فى مجال المرأة، هانى البحيرى أفضل مصمم أزياء، وزيزو أفضل مصفف شعر رجالي، وريتشارد أفضل مصفف شعر حريمي، ونانسي العليمي افضل مصممة ازياء محجبات، ودينا راغب أفضل خبيرة تجميل،وسعيد رمزي أفضل ستايلست وشريف قمر أفضل مصور فوتوغرافيا، وأحمد ياسين أفضل weding palnner.





أما فى جوائز الرياضة فحصل محمد صلاح على جائزة أفضل محترف مصري، وحصلت شيما صابر على جائزة أفضل إعلامية رياضية، وحصل إبراهيم فايق على جائزة أفضل إعلامي رياضي، وحصل محمد الشناوي على جائزة أفضل حارس مرمي، وحصل محمود الخطيب على جائزة أفضل رئيس نادي، وحصل مصطفى محمد على جائزة أفضل لاعب صاعد، وحصل علي معلول على جائزة أفضل محترف في الدوري المصري، وحصل محمود علاء على جائزة أفضل مدافع، وحصل رينيه فايلر على جائزة أفضل مدير فني، وحصل حفيظ دارجي على جائزة أفضل معلق رياضي،وحصل أحمد على على جائزة أفضل مهاجم، وحصل طارق حامد على جائزة أفضل وسط مدافع، وحصل حسين الشحات على جائزة أفضل وسط، والنادى الأهلي جائزة أفضل نادي.